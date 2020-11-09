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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Sorumluluktan kaçamazsınız

09 Kasım 2020, Pazartesi
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “Sizin dediklerinizden başka bir iş yapmayan bir bürokratı değiştirerek, suçu ona yıkarak, bu sorumluluktan kaçamazsınız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Mardin İl Kongresi’nde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Babacan, “Ekonomide yaşananların esas sebebi kurumsal ve ortak aklı dışlayan, liyakatı ortadan kaldırıp köklü kurumlarımızı çökerten Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı’nın bir gece ansızın yapılan operasyonla görevden alınıp, bir başka başkanın getirilmesi kötü yönetimin yansımasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Suçu başkasına yıkmayın

“Bir önceki Merkez Bankası Başkanını “Bu laf dinlemiyor, söylüyoruz yapmıyor” diye değiştirdiler” diyen Babacan, Söylediklerini yapacak bir Merkez Bankası Başkanı getirdiler. Bütün bu kötü yönetimin sorumluluğunu şimdi tek bir bürokrata yıkmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı da ekonomi yönetimi de, talimatını harfiyen uygulayan kişileri değiştirerek, ekonomide yaşanan çöküşün ve bu olumsuz tablonun sorumluluğundan kurtulamaz. Sizin dediklerinizden başka bir iş yapmayan bir bürokratı değiştirerek, suçu ona yıkarak, bu sorumluluktan kaçamazsınız! O kadar kolay değil. Bu millet bu kadar saf değil” şeklinde konuştu.

kimi kandırıyorsunuz?

İktidarın dış politikasına da eleştirilerde bulunan Babacan, “Siz bütün dünyayla kavgalı hale gelin, sonra da “Bütün dünya bize düşman” deyin. Siz kimi kandırıyorsunuz? Siz her gördüğünüz kavgada ceketi çıkarıp kolları sıvayın, taraf tutup o kavganın içine girin. Sonra “Bütün dünya bize düşman” deyin. İktidarı destekleyecekmişsiniz ki iktidar devam edebilsin! Keskin sirke küpüne zarar. Bu iktidar bol bol bağırıyor, dünyaya bağırıyor ama Türkiye’ye zarar veriyor. Ülkemiz, Suriye’de barışı, huzuru tesis etmek için çok farklı bir rol oynayabilirdi. Komşularımızın iç işlerine dar bir ideolojik perspektifle yaklaştığında hiç kimseye bir faydanız olmuyor. Siyaset neden var? Hiçbir sorun sonsuza kadar sürmesin, her çatışmanın bir çözümü olsun, acılar son bulsun diye var” dedi.

Mardin - Anka

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