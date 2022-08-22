Altı siyasi parti genel başkanı 6. toplantının ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu:

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye’yi insanımızla buluşturmak, ‘herkesin cumhurbaşkanı’ olacak 13. Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik. Vesilesiyle başta nazik ev sahipliği için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel Başkanlara teşekkür ediyorum.”

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Söz verdik; bu düzeni değiştireceğiz! Yarının Türkiye’sini inşa etmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. #HepBirlikteGüzelYarınlara”

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İlk günden bugüne, her geçen gün umudu birlikte büyüttüğümüz, hep birlikte ve kararlı bir şekilde yol aldığımız değerli genel başkanlara çok teşekkür ediyorum. Şimdi; ülkemizin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir olması için #HepBirlikteGüzelYarınlara”

ORTAK AKIL VURGUSU

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ortak akıl, saygı ve makulün ışığında; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için bir araya geldiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yarının Türkiye’sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na teşekkür ediyorum. Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. #TürkiyedeGelecekVar”

AHMET TERZİ - ANKARA