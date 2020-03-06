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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

“Suriye’deki gelişmeler Rusya’yla ilişkimizi bozmamalı”

06 Mart 2020, Cuma 16:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Suriye konusunda daha önce de Rusya Devlet Başkanı Putin’e söylediği bir konuyu ele alma fırsatı bulduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye ve İdlib’deki gelişmeler, ikili ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilememelidir. Bu anlayışla bugün önemli bir adım attık ve ateşkes anlaşmasını yaptık. Buradaki üç madde, önem arz ediyor. 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren yürürlüğe giren ateşkesle ilgili arkadaşlarımız konunun sahada takibini de yapıyor. Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor. Bir; ülkemizin sınırlarını rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getiriyor. İki; İdlib bölgesinde istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlıyor. Üç; orada bulunan askerlerimizin güvenliğini teminat altına alıyor. Dört; sivillerin korunması için önemli bir adım teşkil ediyor.” Ankara - aa

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