İYİ Parti Adalet ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem, “her gün ‘Tek çare erken seçim’ diyoruz, millet inim inim inliyor, biz milletin sesiyiz, milletin diliyiz. Artık AKP seçmeni de eskisi gibi değil, kendi seçmenleri aynı şekilde düşünüyor zannediyorlar, öyle bir şey yok, çünkü Anadolu’ya gitmiyorlar, çarşı pazara çıkmıyorlar, çıkamazlar korkuyorlar, çıkacak yüzleri yok. Sayın Erdoğan, bakanları, Sayın Bahçeli bir kafalarını çıkarıp da İster Ankara, ister Çankırı, Tokat, Samsun, Diyarbakır herhangi bir şehre, bir köye, ilçeye gitseler eski seçmenlerinin kalmadığını, milletin inim inim inlediğini görecekler. Biz onların sesiyiz; o nedenle ‘Daha fazla bu milletin dayanacak gücü kalmadı, hemen seçim yapın’ diyoruz” dedi.

ERDOĞAN ÜLKEYİ SULTAN GİBİ YÖNETİYOR “Bir günlük beylik beyliktir, Erdoğan’ın kazanamayacağı bir seçime gitmesini beklemek akıllı insanların düşüneceği bir şey değil” diyen Erdem, şöyle devam etti: “Dolayısıyla, 2023 Haziran’ında da yapsa seçilemeyecek, Mayıs’ında da yapsa seçilemeyecek ama neden daha arada 6-7 ay bu ülkeyi tek bir kişi sultan gibi yönetirken, Türkiye’nin bütün imkânlarını yandaşlarına dağıtırken, bütün Hazine’yi tamtakır hale getirirken 6 ay daha, 7 ay daha erken seçime gitsin? Gitmeyecek, ne yapacak; önümüzdeki dönem Kurban Bayramından önceki bir süreçte, Ramazan Bayramı’nı geçirir geçirmez daha seçmenlerin bir kısmının Hac dönemi başlamadan seçime gitmek isteyecek ve o zaman muhalefete söyleyecek” vurgusu yaptı. Haber Merkezi

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