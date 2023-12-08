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Tenceresi boş milyonları düşünen kimse yok

08 Aralık 2023, Cuma 12:30
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba kanun teklifini değerlendirdi.

Çakırözer “Bu torbada asgari ücretlinin geçim derdine çare yok, milyonlarca işçinin alın terinden alınan vergiden indirim yok, 90 bin taşeron emekçimize kadro yok; ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırmak yok, barınamayan, aç kalan üniversite öğrencilerimize tek kuruş destek yok, yıllarca ülkeye hizmet etmiş şimdi açlık sınırında yaşayan ‘7 bin 500 lira maaşla geçin’ dediğiniz 14 milyon emeklimize asgari ücret seviyesinde dahi maaş yok, iş kuyruğu, ucuz ekmek ve gıda kuyruklarında bekleyen dar gelirliyi ferahlatacak hiçbir şey yok çünkü bu saray yönetiminde, bu tek adam yönetiminde cebi boş, tenceresi boş milyonları düşünen kimse yok” diye konuştu.

Çoklu maaş, huzur hakkı meselesine karşı olduklarını ifade eden Çakırözer,  “İnsanlar pazar artıklarıyla yaşam mücadelesi veriyor, öğrenciler barınamadıkları için eğitimlerini bırakıyor, emekli aç kalmamak için ikinci işlerde, üçüncü işlerde çalışıyor; siz ise bir avuç yandaşınıza ‘huzur hakkı’ diye üç dört yerden maaş verilmesinin peşindesiniz. Üstüne üstlük huzur hakkı verdiğiniz yandaşları vergiden muaf tutarken milyonlarca memur ve işçiden daha maaşını almadan yüzde 20, yüzde 30 vergi almaya devam ediyorsunuz; bunun adı ‘soygun düzeni’ değil de nedir?” diye sordu.

Ankara - Adnan Solmaz

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