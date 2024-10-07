Türkiye, BRICS’e üyelik başvurusu yaptı mı?

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim’de Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenecek zirvesine katılacağı BRICS’e Türkiye’nin üyelik veya ortaklık başvurusu yapıp yapmadığını sordu.

Salıcı, “Türkiye’nin dünyadaki yönü son derece ciddi bir meseledir. Kıvırmadan konuşmak gerekir” dedi. Salıcı, “Avrupa Birliği siyasal, ekonomik ve hukuki boyutları olan uluslarüstü bir yapıdır. NATO bir güvenlik ittifakıdır. Sayın Erdoğan BRICS’de bunların hangisini görüyor? Dış politikamız, ‘BRICS’le görüntü verirsek, Avrupalıları kıskandırırız’ diye elmayla armudu karşılaştıran enteresan bir hesapla mı şekilleniyor Türkiye’nin; BRICS üyeleriyle (Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan) ortak değerleri nelerdir?” diye sordu. Ankara - Anka

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