Türkiye dün yaptı, yarın da yapar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kıt kanaat imkanlarla bu ülkenin büyük sıçrama hamlelerinin altında imzası olan iradenin sahipleri insanlarız. Şuna eminiz, bugün Türkiye daha fazlasını yapabilir. Çünkü dün yaptı, Allah’ın izniyle bugün de yarın da yapacaktır.” dedi.

Uysal, Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde, yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Seçimde partisine destek isteyen Uysal, “Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur, çelebi, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var. Nerede olursa olsun bir büyük geçmişin içinden gelerek bu yüreği koymuş insanlarız. Kıt kanaat imkanlarla bu ülkenin büyük sıçrama hamlelerinin altında imzası olan iradenin sahipleri insanlarız. Şuna eminiz, bugün Türkiye daha fazlasını yapabilir. Çünkü dün yaptı, Allah’ın izniyle bugün de yarın da yapacaktır.” diye konuştu. AA

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