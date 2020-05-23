Türkiye her gün fakirleşiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden yapılan açıklamada Genel Başkanı Ali Babacan’ın katıldığı bir televizyon Devlet Bahçeli’nin partiyi hedef alan sözlerinin soru olarak sorulmasına cevaben dile getirdiklerinin salt bir tarihsel gerçekliğin hatırlatılması olduğunu belirterek, “Ülkemiz yeniden derin bir ekonomik krizin içerisindedir ve 2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır” denildi.

Türkiye’nin her geçen gün, her geçen ay fakirleştiği belirtilen açıklama da şu görüşlere yer verildi: “Milyonlarca çalışanımızın alın teriyle biriken ne varsa herkesin gözü önünde erimektedir. Devlet kurumlarının çoğu zafiyet içine düşmüştür. Böyle bir ortamda iktidar ortaklarından beklenen laf üretmek değil, iş üretmektir. İktidar ortaklarının görevi mazeret veya düşman aramak değil, çözüm üretmektir. Türkiye’nin içi boş tartışmalarla kaybedecek vakti yok- tur.Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli’nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir.” Ankara – Ahmet Terzi

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