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6 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Uysal: Amaç Erdoğan’ın bir dönem daha kalması

06 Mart 2025, Perşembe
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Uysal: PKK zaten bitmişti

 

Uysal konuşmasında, “Bugün özellikle PKK lideri Öcalan’ın barış çağrısı diye lanse edilen açıklaması etnik bölücü cephesinden bir siyasi manevra, AKP iktidarı cephesinden ise geçmişte başta çözüm süreci denen planda da olduğu gibi aslında kaybettiği oyları başka sahalardan ikame etme teşebbüsü olarak değerlendiriyoruz... Öcalan’ın çağrısının strateji, lojistik, konvansiyonel güç itibarı ile daha büyük hale getirilen PYD üzerinde bir hükmü olmadığı, iktidarın Suriye’de yaptığı hatalarla PKK/PYD örgütünün artık Batı’nın özel güvenlik kuvveti haline geldiği de artık herkesin malumudur. Dolayısı ile bu gerçekler ortada iken iktidar yalnızca Erdoğan’ın bir dönem dahası için strateji geliştirmiş uygulamaya koymuş ve kendi geleceğinin hesabını yapmıştır” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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