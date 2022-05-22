Uysal’dan Erdoğan’a ‘Abdülhamid’ cevabı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “Meral Hanım, sen kim, Abdülhamid’e dil uzatmak kim? Altılı masada üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid’e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular” sözlerine cevap verdi.

Uysal, “AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamid Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor. Bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle Erdoğan, Abdülhamid Han’a benzeyeceğine Abdülhamid Han’ı kendine benzetiyor” dedi. Ankara - Anka

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