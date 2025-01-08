Yine başkasını suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verilerinin enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını teyit ettiğini söyledi. Erdoğan, “Asgari ücretteki artış sebebi ile maliyet belki 2-3 birim artarken fiyatlara 5 birim, 10 birim zam yapılabiliyor. Bu fiyatlama davranışının ekonomik sebeplerden ziyade açgözlülükten, tamahkarlıktan ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikârdır” ifadelerini kullandı. AA

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