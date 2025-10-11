Aile, çevre ve eğitimin önemi

Eğitim, yalnızca okul sıralarında başlayan bir süreç değildir. İnsan, gözünü dünyaya açtığı andan itibaren eğitim alır. Ailede, çevrede, okulda, camide, çarşıda ve sosyal hayatta...

Aile: Eğitimin ilk ve en etkili ocağı.

Eğitim, ilk olarak ailede başlar. Annenin şefkati, babanın rehberliği çocuğun kişilik inşasında temel taşı gibidir.

Konuşmayı, sevgiyi, güvenmeyi; iyi-kötü, doğru-yanlış ayrımını önce evde öğrenir çocuk. Ailede verilmeyen değerler, okulda ve toplumda eksik kalır. Bu yüzden anne-babalar, çocuklarının sadece geçimini değil, gönül terbiyesini de üstlenmelidir.

“Bir çocuğun en etkili öğretmeni annesidir, babasıdır. Sözlerinden çok davranışları öğreticidir.”

Okul: Bilginin ve karakterin yoğrulduğu yer.

Okul, ailede atılan tohumların yeşerdiği bir tarladır. Öğretmenler bu tarlada emek verir; bilgi verir, örnek olur, rehberlik eder. Ancak eğitim, sadece sınavlara hazırlamak değildir. Asıl vazife: düşünen, soran, ahlâklı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir. Okullar, sadece aklı değil, kalbi de eğitmelidir. “İlim kalbe yerleşmedikçe, sadece ezberlenmiş bilgi kalır. Eğitim, aklı aydınlatırken vicdanı da beslemelidir.”

Çevre: Görünmeyen eğitim sahası

Sokakta, televizyonda, sosyal medyada çocuklara sunulan her görüntü birer eğitim aracıdır. Bir kitapçı vitrinindeki afiş de, bir arkadaş grubundaki sohbet de eğitici olabilir. Bu yüzden çevre, eğitimde ya bir “yardımcı öğretmen”dir ya da “engel.” Toplumda kötü örnek çoğaldıkça, okulun ve ailenin emeği zayıflar. Bu nedenle; temiz çevre, sağlıklı arkadaşlık, manevî değerlerle yoğrulmuş bir sosyal hayat çocukları koruyan bir kalkandır.

Öğretmen: Bilginin ötesinde bir rehber.

Öğretmen, sadece ders anlatan değil; hâl ve tavrıyla örnek olan, varlığıyla güven veren, sevgisiyle öğrenciyi eğitime bağlayan kişidir. Çocuk, öğretmeni seviyorsa dersini de sever. Öğretmeni değer veriyorsa, kendine güven duyar. Bir öğretmenin tebessümü, bazen bir ömürlük yön verir.

“Öğretmenlik bir meslek değil, bir gönül işidir.”

Netice: El ele vererek eğitmek. Aile, okul ve çevre... Her biri bir ayağı temsil eden üçayaklı bir sehpa gibidir.

Birinin eksikliği, çocuğun dengesini bozar. Öğretmenler, anne-babalar ve toplum birbirine düşmeden; iş birliği içinde olmalıdır. Çünkü eğitim bir bayrak yarışıdır: Aile başlatır, okul sürdürür, çevre tamamlar. “Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras; iyi bir eğitim, güzel bir ahlâk ve sağlam bir iman şuurudur.”