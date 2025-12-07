"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Öğretmenlik nedir?

Rafet Özcan
07 Aralık 2025, Pazar
Öğretmenlik… Adı meslek olarak anılır, ama gerçekte bir hizmet, bir emanet ve bir davadır. Bu yüzden öğretmenlik, bir kalbin başka bir kalbe dokunmasıyla başlayan, yıllar boyunca yankı bulan mübarek bir yolculuktur.

Bir öğretmen sınıfa sadece bilgi taşımaz; inanç, umut, sabır, merhamet, doğruluk ve karakter taşır. Bir öğrencinin gözündeki ışık, bir öğretmenin gönlündeki ateşle yanar. Bilgi öğretmekten öte bir sorumluluk

Gerçek öğretmen bilir ki, bir çocuğun dünyaya bakışı bazen tek bir cümleyle değişir.

Söylediği bir söz, gösterdiği bir davranış, verdiği bir cesaret yıllar sonra bile hatırlanır. Bu nedenle öğretmenlik, yalnızca ders planı hazırlamak değil; bir ruh inşa etmektir.

Bir bahçıvan gibi her öğrenciyi kendi mizacıyla kabul edip sevgiyle büyütmek… Bir mimar gibi onların karakterine sağlam temeller atmak… Bir rehber gibi karanlıkta yol göstermek…

İşte öğretmenlik budur.

Her öğretmenin içinde bir ideal vardır: Bu gençler iyi insan olsun… Bu vatan güçlü olsun… Bu toplum değerlerini kaybetmesin… Bu ideali taşıyan öğretmen, mesleğini bir maaş için değil; bir milletin geleceği için yapar. Yorgunluklarına rağmen yüzünde tebessümü eksik olmaz. Çünkü bilir ki, bugün ektiği tohumlar yarın meyve verecektir.

Her büyük insanın arkasında mutlaka bir öğretmenin dokunuşu vardır. Bir doktorun, bir mühendisin, bir sanatçının, bir âlimin… Hepsi önce bir öğretmenin yüreğinde yeşerir. Bu yüzden öğretmenler, toplumun sessiz kahramanlarıdır. Ne makam isterler, ne alkış… Onlar için en büyük mükâfat, yıllar sonra yetişen bir öğrencinin “Hocam, sayenizde ben bugün buradayım” demesidir.

Öğretmenlik bir görev değil; bir inanç, bir hizmet, bir davadır. Bu davayı gönülden taşıyan öğretmenler, yarınları imar eden gerçek mimarlardır. Rabbim tüm öğretmenlerimizin yolunu açık, gayretlerini bereketli eylesin. Onlara sabır, sevgi ve hikmet versin.

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    Trump’a Avrupa’dan tepki

    Kamu kuruluşları borç batağında

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı

    Kendi atadıkları bürokratlara zam yapıyorlar

    Komisyon’da Öcalan oldu-bittisi

    Çözüm sürecini eleştirdi görevden uzaklaştırıldı

    AYM’den ifade ve basın hürriyeti vurgusu: Şok edici ifadeler basın hürriyeti kapsamındadır

    Şehir hastaneleri için bütçe yetmiyor

    Kanada, Suriye'yi "Teröre Destek Veren Yabancı Devletler" listesinden çıkardığını duyurdu

    Barrack: 'ABD'nin müdahil olduğu 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı' - 'Büyük İsrail komplosuna inanmıyorum'

    Karaman'da 2424 kilogram peynire el konuldu

    İsrail, Filistin'deki tarihi sütunları da çaldı

    İstanbul'a sarı kodlu meteorolojik uyarı

    Adliyelerde neler oluyor?

    Osmaniye'de feci kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Tır sürücüsü ile otobüs şoförü gözaltına alındı

    AB uyuşturucu trafiğini uzaydan gözetleyecek

    Ankara'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

    İsrail ordusu Gazze’ye şiddetli hava saldırıları düzenledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kamu kuruluşları borç batağında
    Genel

    Trump’a Avrupa’dan tepki
    Genel

    TÜİK'in rakamları hamsiye ayarlı
    Genel

    İsrail’in tehcir planına izin verilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.