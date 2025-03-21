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21 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Ey Mü’minlerin dostu olan Velî - Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-21-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

21 Mart 2025, Cuma 00:10
RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Yine hatırlayın ki, Mûsa kavmi için su aradığında Biz ona “Asânı taşa vur” demiştik. Asâsını vurduğu yerden on iki pınar pışkırdı. Böylece her kabile kendi su alacağı yeri bilmiş oldu.1 

***

“Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle manen diyor ki: ‘Ey insan! Madem Bana itimad eden bir abdimin eline öyle bir asa veriyorum ki, her istediği yerde âb-ı hayatı onunla çeker. Sen de Benim kavanîn-i rahmetime istinad etsen, şöyle, ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et!’ İşte beşer terakkiyatının mühimlerinden birisi, bir aletin icadıdır ki, ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet, ondan daha ileri, nihayat ve gâyât-ı hududunu çizmiştir.”2 

Dipnotlar:

1. Bakara Suresi: 60; 

2. Sözler, 20. Söz, 2. Makam

***

Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

Ey Mü’minlerin dostu olan Velî

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

- Ey her şeyiyle yüce olan Âlî, 

- Ey sözünde vefâlı olan ve vaadinden dönmeyen Vefî, 

- Ey mü’minlerin dostu olan Velî, 

- Ey gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Ganî, 

- Ey sonsuz servet ve tükenmez hazîneler sahibi Melî, 

- Ey her cihetten temiz ve pâk olan Zekî, 

- Ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan Razî, 

- Ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen Bedî, 

- Ey şiddet-i zuhûrundan gizlenen Hafî, 

- Ey güç ve kuvveti sonsuz olan Kavî,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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