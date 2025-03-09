"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Hollanda "Cami Meydanı"nda sokak iftarı coşkusu

09 Mart 2025, Pazar 17:13
Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından "Cami Meydanı"nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi bir araya geldi.

Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinleri, "Cami Meydanı"nda düzenlenen iftar programında buluştu.

Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen programa, belediye, farklı kurum ve dini kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve salavatların getirildiği iftarda, okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar camide akşam namazını kıldı.

Yoğun ilgi gören sokak iftarına yaklaşık 1600 kişi katıldı.

"Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi

Hollanda'da Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor.

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

"Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi kapsamında ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 23 ibadethane yer alıyor.

HDV'ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami, başkent Amsterdam'daki Fatih Camisi ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi de bunların arasında yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arakanlı Müslümanlar için 81 milyon dolarlık yardım çağrısı

    Şairler Efendimiz'e (asm) 'Dürr-i Yetim' demiş

    Hollanda "Cami Meydanı"nda sokak iftarı coşkusu

    "Şiddetli su krizi içindeyiz"

    Hava sıcaklığı artmaya devam edecek

    Türkiye, vazgeçilmez ortak

    Hükümet, gençleri Dinden soğuttu

    Siber güvenlik tasarısı güven vermiyor

    Columbia Üniversitesi’ne Filistin’e destek cezası

    “Ramazanda sigarayı bırak”

    Ramazan iklimi dünyayı kuşattı

    Yapay zekâya hukukî altyapı yolda

    Bütün kitaplar Allah’ın Kitabını, Kâinat Kitabını okumak için

    Küresel Müslüman toplumun dayanışmasına ihtiyaç var

    Oruç, insanı gerçek lezzetle muhatap eder

    İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail, Suriye'den çekilsin

    Antibiyotiğe alternatif keşif

    Taksi fiyatları uçakla yarışıyor

    İtalya, gemide beklettiği göçmenlere tazminat ödeyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O proje gerçekleşseydi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Meclisi de kapatın oldu olacak!”
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’ın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Misbah ERATİLLA

    Nur Talebesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Oruç tutanın günahları ne olacak?
    Erdal Odabaş

    Sanal bağımlılıktan kurtulabiliriz
    Ali HAKKOYMAZ

    Babam ve ben
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur hizmetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.