Kardeşeli İnsani Yardım Derneği'nden 313 köye 313 su kuyusu

Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği’nin başlatmış olduğu proje kapsamında Uganda, Arakan ve Bangladeş’te şu ana kadar 39 su kuyusu açıldı.

DÜnyanın dört bir yanındaki mazlûm ve mağdur kardeşlerimize uzanan kardeş eli olmayı kendisine görev edinen Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği, ‘’2019 yılında 313 köye 313 su kuyusu’’ projesi kapsamında faaliyetlerine devam ediyor. Projeye başlangıcı 19 Nisan’da Beraat Kandili’nde Afrika’da Uganda bölgesinde yapan Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği yetkilileri, Afrika’da Uganda, Asya’da Arakan, Bangladeş bölgelerinde proje kapsamında 39 su kuyusunun açılmış durumda olduğunu bildirdi.

Susuzluğa suskun kalmayın, Kardeşeli olun!

Bölgelerdeki su ihtiyacına dikkat çeken yetkililer; “Bu projeyi günlük su ihtiyaçlarını hayvanların kullanmış olduğu çamurlu sudan karşılayan kardeşlerimizi, hastalıklarla dolu kirli sudan kurtarıp temiz suya kavuşturabilmek için başlattık. Sizlerde susuzluğa suskun kalmayın, Kardeşeli olun’’ ifadelerini kullandılar.

SU KUYULARININ İSİMLERİNİ SİZ BELİRLEYİN

Bu projeye destek olmak isteyen bağışçılar, Asya bölgesinde 2 ilâ 4 hafta, Afrika bölgesinde 6 ilâ 8 hafta arasında açılan su kuyularını 5.000 tl’den başlayan fiyatlarla açtırabilirler. Yardımseverler, aileleri, akrabaları, arkadaşları ile ortak açtırabileceği su kuyularının isimlerini belirleyebilir ve su kuyusunun açılışı ile ilgili resim ve video talep edebileceklerdir.

SİZLER İÇİN BİR DAMLA, ONLAR İÇİN HAYAT

Birçok bölgede susuzluktan vefat eden kardeşlerimizin susuzluğunu giderebilmek ve onları hayata bağlamak isteyen değerli hayırseverler, Kardeşeli İnsanî Yardım Derneğine 444 44 46-0(216) 224 2 224 numaralı telefonlardan veya www.kardeseli.org.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.