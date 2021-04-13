Kudüs’te Ramazan heyecanı: Rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif’e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları, rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Mescid-i Aksa’nın, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçe gösterilerek Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete kapatılması dolayısıyla Eski Şehir bölgesi her yıl olduğu gibi süslenememişti.

İsrail işgali nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi, Ramazan ayının gelmesiyle kısmen daha heyecanlı ve hareketli günlere sahne oluyor.

Ramazan, Kudüslülere on bir ay boyunca yaşadıkları baskı ortamından biraz olsun uzaklaşma imkanı veriyor, Eski Şehir’in sokakları kutsal ayın manevi atmosferiyle cıvıl cıvıl oluyor.

Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler, Harem-i Şerif’e çıkan yolları ve bu yollarda evlerinin dış cephelerini çeşit çeşit kandil ve fenerlerle süslüyor, evlerinin pencerelerine ve kapılarına ramazan ayının sembollerinden olan ışıklı ay ve yıldızlar asıyor.

Mescid-i Aksa’nın en önemli kapılarından Hutta Kapısı çevresi sakinlerince kurulan Hutta Gençlik Komitesi Sözcüsü Samir Halil, yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi Ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Böylece Harem-i Şerif’e ibadet için gelenleri karşılayacağız.” dedi.

Halil, bölge sakinlerinin bu yıl çok hızlı bir şekilde Eski Şehir bölgesini ve Hutta Kapısı bölgesini süsleyebildiklerini aktararak, “Biz, Eski Şehir bölgesinin Arap-İslam kimliğini korumak ve Batı Şeria ile iç Filistin’den (İsrail’e bağlı Filistin kentleri) gelen halkımızı da bu ruhla karşılamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl yeterince Müslüman ziyaretçilerin gelemediğine işaret eden Halil, Filistinlilere Mescid-i Aksa’ya gelme ve Eski Şehir bölgesi esnafından alışveriş yaparak destek olma çağrısında bulundu.

Halil, İsrail’in sağlık önlemlerini gerekçe göstererek özellikle Eski Şehir bölgesini kapatmaması için hiçbir bahanenin verilmemesinin önemine dikkati çekerek, “Bu yıl, Ramazan ayında Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve Eski Şehir’in desteklenmesini şevkle bekliyoruz. Özellikle de esnafın varlığını korumak için alışveriş yapılmasını istiyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de tüm sağlık önlemlerinin alınması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya gelişlerine herhangi bir engel çıkarmazken, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere ancak bireysel izinler veriyor.

Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden 23 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağı belirtilmişti.

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İlk teravih namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl sadece Harem-i Şerif görevlilerinin teravih kıldığı Mescid-i Aksa, bu sene yeniden Müslümanlarla doldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden 23 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağı belirtilmişti.

​​​​​​​Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

Ramazan ayının başlangıcı için hilali çıplak gözle görmenin esas alındığı Filistin'de, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin hilalin görüldüğü ve salı gününün ramazanın ilk günü olacağını ve ilk teravihlerin bu akşamı kılınacağını duyurmuştu.

Aksa, İslam dünyasının ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında bulunuyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci mevcut. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail yönetimi, Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine de yaş sınırlaması getiriyor.

Birçok radikal Yahudi örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğunu iddia ederek Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılmasını istiyor.

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Yüzlerce Filistinlin gönüllü çalışarak Mescid-i Aksa'yı Ramazana hazırlamıştı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, dün yüzlerce Filistinlinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla ramazan ayına hazır hale getirildi.

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan, Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının yüzlerce mensubu, Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif’te ramazan temizliği yaptı.

Harekete bağlı 48 Igatha adlı insani yardım kuruluşunca, Mescid-i Aksa’nın avluları yıkandı, peyzaj düzenlemesi yapıldı ve Harem-i Şerif’in surlarının dibindeki Müslüman mezarlıkları temizlendi.

48 Igatha Derneği, 12 yıldır düzenlediği "Mescid-i Aksa çıkarması" çerçevesinde, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı kentlerden 120 otobüsle yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki Doğu Kudüs’e taşıdı.

Dernek müdürü Gazi İsa, yaptığı açıklamada, “Üst üste 12’nci kez düzenlenen ‘Önce Kudüs’ kampı etkinlikleri kapsamında bugün iç Filistin'in (İsrail’e bağlı Filistin kentleri) her yerinden 120 otobüsle yüzlerce vatandaş Mescid-i Aksa’ya geldi.” dedi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ile birlikte gönüllü şekilde Harem-i Şerif’i ramazan ayına hazırladıklarını belirten İsa, “Mescid-i Aksa’yı Müslümanların ibadetine hazırlamak için temizliyoruz ve Vakıflar İdaresi’ne destek oluyoruz. Harem-i Şerif’in avlularını yıkıyoruz, etrafını düzenliyoruz ve kabristanları temizliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsa, Önce Kudüs kampının Filistin 1948 İslami Hareketi’nin tüm kurumlarınca desteklendiğine vurgu yaparak, “Çocuklarımızı, kadınlarımızı ve erkeklerimizi buraya, Mescid-i Aksa’ya bağlılıklarını güçlendirmek için getiriyoruz.” dedi.

Dün gerçekleştirilen çıkarmanın kendileri için bir onur olduğunun altını çizen İsa, “Bugün bizim için Mescid-i Aksa’ya bir vefadır. Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim önceliğimizdir.” şeklinde konuştu.

Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden her yaştan Filistinlinin gönüllü şekilde Harem-i Şerif’te temizlik yapması, Mescid-i Aksa’nın çevresindeki eski çarşı esnafınca da takdir edildi.

Öte yandan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden de yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif’te her yıl olduğu gibi bu yıl da gölgeliklerin kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa’da ramazan ayının manevi atmosferinin yaşanması için Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin tam teçhizatlı bir şekilde hazır olduğu vurgulandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib 23 Şubat’ta nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Hatib, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirtmişti.

​​​​​​​Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günlük ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 9 milyonu aşkın ülke nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor ve bu rakam nüfusun yüzde 20’sine tekabül ediyor.

Abluka ve Ayrım Duvarı engel oluyor

İsrail, daha önceki yıllarda Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den de Filistinlilerin girişine izin vermemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.