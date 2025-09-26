"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2025 CUMA - YIL: 56

Isparta Bediüzzaman Mevlidine hazır

26 Eylül 2025, Cuma
28 Eylül 2025 Pazar günü öğle namazını müteakip Isparta Terminal Camii’nde, başta Peygamber Efendimiz (asm), ashab-ı güzin, bütün evliya ve ulema olmak üzere asrımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin aziz ruhları için Mevlid-i Şerif okutulacak. Isparta Yeni Asya Temsilciliğince tertip edilen mevlidin hazırlıkları tamamlandı.

Isparta’da Bediüzzaman Mevlidi
Bediüzzaman için mevlid

ISPARTA - MİTHAT YANMAZ - KEMAL VAPUR

28 Eylül 2025 Pazar günü Terminal Camii’nde öğle namazını müteakiben başta hatem-ül enbiya olan Resul-i Ekrem Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm olmak üzere, Sahabe-i Kiram, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Mezahibin, Ulema-i Kiram, Evliya-i İzam, husûsan Bediüzzaman Said Nursî ve ahirete intikal eden Risale-i Nur Talebeleri ve Ümmet-i Muhammed için Mevlid-i Şerif tilâveti okunacak. 

Yoğun bir katılım bekleniyor

Isparta Yeni Asya Temsilciliği, Bediüzzaman Mevlidi için günler öncesinden başlayan hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Tertip heyeti, uzun yıllardır okutulan Bediüzzaman Mevlidine gelecek davetlileri en iyi bir şekilde ağırlamaya hazır.

Mevlide sadece Isparta’dan değil, Türkiye’nin her ilinden yoğun katılım bekleniyor. Mevlide katılacak olanlar, mevlid öncesi veya sonrasında Barla başta olmak üzere civardaki Nur menzillerini ziyaret etmeyi programlarına aldılar.

Mevlid-i şerif program akışı:

Program, namaz öncesi Emekli İl Müftüsü Halil Elitok’un vaazı ile başlayacak. Sonrasında öğle namazını yine Halil Elitok kıldıracak. Ardından İstanbul Aşere Takrip ve Tayyibe Mezunu Emekli İmam-Hatip H. Hüseyin Kıymık tarafından Kur’ân-ı Kerîm okunacak. Mevlidin Münacat bahri bölümünü Belediye Cami Emekli İmam Hatibi Süleyman Güldorum; Velâdet bahri kısmını Mimar Sinan Cami Müezzini İbrahim Gülal okuyacak. Dua bahri bölümü Fatih Cami İmam-Hatibi Enver Yeşilpınar tarafından icra edilecek. Kur’ân-ı Kerîm Necati Doğan tarafından tilâvet olunacak. Program, Risale-i Nur dersi ve Halil Elitok Hocanın yapacağı dua ile son bulacak.

Programda ayrıca yazarlarımız kitaplarını imzalayacak. Cami bahçesinde kermes yer alacak.

Bediüzzaman ve Nur Talebeleri için Isparta’nın önemi

Bediüzzaman’ın hayatında Isparta’nın ayrı bir yeri vardır. Çünkü, Üstad Bediüzzaman’ın aslı Isparta’dan gitmedir. Bu durum Tarihçe-i Hayatında da kendi ikrarı ile sabittir.

Bediüzzaman Isparta’da 18 sene ikamet eylemiş ve Risale-i Nur güneşi Isparta’da doğmuştur.

Risale-i Nurlar’ın teksir ve el yazmalarıyla neşredildiği yer olması hasebiyle bu beldenin Üstad ve Nur talebeleri için özel bir anlamı ve hatırası vardır. Bediüzzaman, 1926 yılı Ağustos ayında Burdur’dan Isparta’ya getirilmiş ve buradan da Eğridir İlçesine bağlı o günkü adıyle Barla Nahiyesine nakledilmiştir.

Sekiz sene Barla Nahiyesinde kalan Bediüzzaman, Risale-i Nurların kısm-ı âzamını burada telif etmiştir. Bediüzzaman 1935 yılında Eskişehir’e götürülmüştür. Hayat serüveninde 1953 yılında tekrar Isparta’ya getirilen Bediüzzaman, 1960 yılı başına kadarki süreyi Isparta’da geçirmiştir. 

Isparta’nın Bediüzzaman’a bir vefa borcu olarak tertip edilen bu mevlide okuyucularımız başta, gönül dostlarımız ve tüm ehl-i iman davetlidir.

