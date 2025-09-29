Anadolu’nun dört bir yanından gelen Nur talebeleri, güller şehri Isparta’da Bediüzzaman Mevlidi’nde buluştu. Dualar semaya yükselirken, Terminal Cami ve etrafı manevî bir bayram yerine döndü.

Risale-i Nur'dan: Isparta kahramanlarına arkadaş olabilmek

Ispartalılar hoş geldiniz

Isparta’da Bediüzzaman Mevlidi

Bediüzzaman için mevlid

Isparta - Muzaffer Karahisar

Fotoğraflar: Kemal Vapur - Mustafa Gökmen

28 Eylül Isparta’da güneşli bir sonbahar günü. Sonbahar, Rabbimin sanatının güzelliğini arzın yüzüne güneşin sarı ve turuncu renklerle yansıtan aynaların mevsimidir.

Ağaçlar, çiçekler, kurtlar, kuşlar, rüzgârlar, yağmurlar, yoldan, yolculuktan, hayattan, hayrattan, hatırattan, ölümden haberler verir bu mevsimde…

Böyle bir tefekkür mevsiminde Anadolu’nun her tarafından, Nur Talebeleri akın akın taşı toprağı mübarek addedilen güller şehri, kahramanlar diyarı Isparta’ya, Yeni Asya Gazetesi Temsilciliğinin tertip ettiği Bediüzzaman Mevlidine gelmişler. Isparta Terminal Camisi’nde başta Hz. Peygamber Efendimiz (asm), olmak üzere Sahabe-i kiram, Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, ahirete irtihal eden Risale-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanın ruhlarına okunan Mevlid-i Şeriften ve yapılan dualardan hissedar olmak, Nur ikliminden feyiz almak niyetiyle gelen mümtaz insanlarla 28 Eylül 2025 günü Isparta huzurlu, hoş, tatlı, farklı bir güne başladı.

Şehrin caddeleri Bediüzzaman Said Nursî’nin büyük boy posteri, üzerinde “Isparta Bediüzzaman Mevlidine Davet” başlıklı ve mevlid ile ilgili bilgilerin olduğu ilânlarla süslenmiş. Her tarafta Bediüzzaman’ın farklı resimlerinin bulunduğu “Isparta Bediüzzaman Mevlidine Hoş geldiniz” yazıları büyük panolarda nazarlara çarpıyor.

Isparta kahramanları yâd edildi

Gönüllerini iman, Kur’ân davasında birleştiren ahlâk ve fazilet timsali Nur talebeleri, “en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş” olmanın sevinci ve muhabbetiyle buluştular, selâmlaştılar, görüştüler, hasret gideriyorlar.

Isparta ve Barla’da İkamet ederken Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatının telifi, yazılması, neşir hizmetlerinde bulunan fedakâr, sadık, Saff-ı Evvel talebelerinin hatıraları yâd ediliyor.

O ceberut devrinde çektikleri sıkıntılar, tehditler, takipler, taharriler, karakol sorguları, hapisler, zindanlara rağmen Kur’ân davasında gösterdikleri şecaat, cesaret, sebat ve metanetle “Isparta Kahramanları” ünvanıyla Kurân’ın ulvî davası, Risale-i Nur tarihinde, gönüllerde, kalplerde, mevlidlerde, dualarda yerlerini almış, hizmetlerdeki ecir ve sevaplara hissedar olmanın bahtiyarlığıyla berzah âleminde huzur ve huşu içinde âsûde yatıyorlar.

Bediüzzaman’ın davası

Bugün dünyanın her tarafında okunan Risale-i Nur eserleri ve hakkında hayır ile konuşulan Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri akıllara, kalplere hitap eden Kur’ân hakikatleri ile küfrün belini kırmış, dinsizlik cereyanlarının inkârcı fikirlerine meydan okumuştur.

Bediüzzaman Hazretleri imanlı, ihlâslı gençlerin yetiştirilmesi için her çileye, hapse, zindana göğüs germiş, ömrünü İslâm ve Kur’ân davasına adamış, vakfetmiştir.

Gül şehrinde manevî bahar

Bugün Isparta’da dualarla, niyazlarla, hatıralar, sohbetler, muhabbetlerle cennetâsa baharların sevinci, buluşması, selâmlaşması var. İman ve İslâm kardeşliğinin samimî mensupları, Kur’ân talebeleri, hizmet erleri, muhabbet fedaileri, davasına hayatını hakir görenler, İhlâs abideleri, maneviyat mensupları bu gün, gül şehri Isparta’da alayişten, nümayişten, riyadan, gösterişten uzak, sükûnet içinde engin denizler, yüce dağlar gibi vakarlı, intizamlı, samimî duruşları, konuşmaları ve örnek davranışlarıyla vatanın, milletin selameti, dindar ve demokrat nesiller yetiştirmenin azmi ile büyük dava insanlarının vasıflarını ve hasletlerini gösteriyorlardı.

Mevlide katılan herkes iman hakikatleri mesajlarıyla bütün âleme müsbet hareket, hidayet, hizmet, istikamet, ve örnek şahsiyet dersleri veriyorlardı.

Efendimiz Muhammed’e (asm) muhabbet

Emekli İl müftüsü Halil Elitok’un vaazı ile başlayan programda herkes huzur ve huşu ile güzel sesli hocalardan Mevlid-i Şerifi dinlerken Fahr-ı Kâinat sevgili Peygamberimizin (asm) Isparta gülünün rengi, şekli, letafeti, nezafeti, güzelliği doymak mümkün olmayan rayihası ile hatırlıyor, kalplerde aşkı, merbutiyeti ve muhabbetiyle salavat-ı şerifeler getiriyorlardı.

Yeni Asya’dan kültür ziyafeti

Yeni Asya yayınlarının gazete, kitap ve dergileriyle donatılan tanıtım masaları ve reyonlar, birbirinden kıymetli eserlerle tefriş edilmişti. Yarım asırdan fazla zamandır yayın yapan Yeni Asya “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolası ile Türkiye’nin kültür hayatına yön veren, nesillere hizmet eden Risale-i Nur eserleri, kitapları, dergileri, çiçek bahçesi gibi okuyucuların dikkatini çekiyor. Yazarlar kitaplarını imzalarken okuyucularla tanışıp sohbet ediyor…

Lezzet şöleni

Isparta’nın hayırsever Nur anneleri ve ablalarının kermes olarak hazırladıkları yöresel lezzetler, ev yemekleri, yiyecek çeşitleri, çay ikramları, tatmaya değer damak tadı zenginliğini taşıyordu. Gün boyu Isparta’da Bediüzzaman yâd edildi, Bediüzzaman konuşuldu. Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman ve Nur talebelerinin hatıraları, hizmetleri, davaları mevlid vesilesiyle minnetle, duayla, hayırlarla yâd edildi.