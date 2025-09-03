Çamlıca pikniğinde muhabbet buluşması

Yeni Asya gazetesi okuyucuları, İstanbul’da düzenlenen geleneksel piknik programında bir araya geldi. Ailecek iştirak edilen piknikte uhuvvet ve kaynaşma adına güzel anlar yaşandı.

İstanbul - İsmail TEZER

Fotoğraflar: Nurullah ÖZER

Yeni Asya okuyucuları İstanbul Küçük Çamlıca piknik alanında buluştu.

Ailecek iştirak edilen piknikte uhuvvet ve kaynaşma adına güzel anlar yaşandı.

Kahvaltıyla başlayan program Mustafa Başkarcı hocanın Kur’ân tilaveti ve diğer konuşmacıların aktarımlarıyla devam etti.



Mustafa Başkarcı

İstanbul İl Sekreteri Hasan Güneş tarafından açış konuşması yapıldı. İstanbul’da talebe ve neşriyat faaliyetlerinden bahseden Güneş “Hizmetlerimiz güzel noktaya doğru gidiyor elhamdülillah. İstanbul olarak yeni hedeflerimiz var. Gayret ve dualarınızı bekliyoruz inşaallah” dedi.



Hasan Güneş

Neşriyat hizmetlerinin önemini de vurgulayan Güneş; dost, talebe, kardeş olmanın şartının Risale-i Nur’a kendi malı ve telifi gibi sahip çıkmak olduğunun da altını çizdi.

İZZET ATİK: BİRBİRİMİZE GÜÇ VERMEK İÇİN BURADAYIZ

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada söz alan Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında, “Bizim burada bulunma gayemiz yalnızca çay, kahve içmek değil; hizmet yolunda omuz omuza vermek ve Allah’ın rızası için gayret etmektir” dedi.



Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik

“İmtihanımız, Yaratıcımızın emirlerine göre yaşamaktır”

Konuşmasının başında insanlığın yaratılışından bu yana süregelen imtihan sürecine değinen Atik, Hz. Âdem’den günümüze insanlığın en temel probleminin, Yaratıcıyı tanımak ve Onun emirleri doğrultusunda yaşamak olduğunu vurguladı. Tarih boyunca gönderilen peygamberlerin ve onların ardından gelen mücedditlerin insanlığa doğru yolu göstermek için çaba sarf ettiğini hatırlatan Atik, “124 bin peygamber, on milyonlarca evliya ve her yüzyılda gelen mücedditler, insanlığa rehberlik etmişlerdir. Hepsinin bir cemaati, bir topluluğu olmuştur. Bugün de bizler aynı hizmet zincirinin bir halkasıyız” ifadelerini kullandı.

Dünya İslam Âlimleri Birliği toplantısı hatırlatması

Atik konuşmasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen Dünya İslâm Âlimleri Birliği toplantısına da değindi. Bu toplantıya Yeni Asya adına katılım sağlanmasını önemli bir hizmet olarak değerlendiren Atik, toplantıya Yeni Asya’yı temsilen katılan İbrahim Ersoylu’ya teşekkür ederek, “İbrahim Bey hizmet adına büyük bir vazife yaptı. Bu tür görevler, Yeni Asya’nın uluslararası alanda da temsil edilmesine katkı sunmaktadır” dedi.

“Birlik ve beraberliğimiz bu hizmetin teminatıdır”

Toplantının asıl amacının sosyal bir etkinlikten öte, hizmet yolunda birbirine güç vermek olduğunu vurgulayan Atik, şöyle konuştu:

“İnsanlığın neredeyse insanlığından istifa ettiği bir zamanda, Allah’ın varlığını bilip emirlerini uygulama noktasında mesai sarf eden bir topluluk olmak çok büyük bir nimettir. Biz birbirimizi tanımasak da, akrabalık bağlarımız olmasa da bu mukaddes dava için bir araya geliyoruz. Birbirimizden kuvvet alıyor, bu hizmeti omuzluyoruz. Buradaki gayretlerin gerçek karşılığı ahirette alınacaktır.”

“Yılda bir kez değil, sürekli buluşmalıyız”

İzzet Atik, bu tür toplantıların yılda bir defa piknikle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, dersler, paneller ve farklı etkinliklerle sık sık bir araya gelinmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca hizmetin sürdürülebilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapmasının önemine değindi. Bu hizmette birbirimize destek olmalı, moral vermeliyiz” diye konuştu.

“Son nefesimize kadar devam edeceğiz”

Konuşmasının sonunda, hizmetin büyüklüğüne ve sorumluluğuna dikkat çeken Atik, katılımcılara teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Bütün hata ve kusurlarımızla birlikte bu hizmette istihdam ediliyoruz. Allah bizleri istihdam ediyor. Tıpkı askerlikte olduğu gibi, bizi nerede istihdam edeceğini komutan bilir. Biz de Rabbimizin lütfuyla bu hizmetin bir neferiyiz. Ödülünü de ahirette alacağız. Yeni Asya olarak biz, son nefesimize kadar gücümüzün yettiği ölçüde bu hizmeti sürdüreceğiz.”

*



Ali Demir

Program, Ali Demir’in Risale-i Nur’dan okuduğu bir dersle devam etti.

Piknik mahalli olan Çamlıca’ya Risale-i Nur’daki satırlarla dikkat çeken Demir, Üstadın şu ifadelerini paylaştı: “Esaretten geldikten sonra, İstanbul’da Çamlıca tepesinde bir köşkte, merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk.

Bu hayatım, hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mes’udane bir hayat sayılabilirdi. Çünki esaretten kurtulmuştum, Dârü’l-Hikmet’te meslek-i ilmiyeme münasib en âlî bir tarzda neşr-i ilme muvaffakıyet vardı.

Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref, haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul’un en güzel yeri olan Çamlıca’da oturuyordum...”

Hizmet Rehberi’nden Nur Talebelerinin vazifeleri, ihlâs ve uhuvvet ölçüleri gibi konuları da aktaran Demir, Risale-i Nur dersini Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin şu tavsiyeleriyle bitirdi: “Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır.”

Öğle namazı ve yemeğinin ardından Bahri Güngördü, Mehmet Emin Altıntop, İhsan Atasoy ve Mustafa Başkarcı’nın ilâhî ve marş dinletileriyle devam eden programda katılımcılar birbirleriyle sohbet ettiler, hasret giderdiler, hatıraları yâd ettiler.

İstanbul başta olmak üzere, Tekirdağ, Çorlu, Gebze, İzmit, Bursa, Eskişehir, Ankara il ve ilçelerinden yoğun katılımın olduğu piknik, başka güzel faaliyetlerde buluşma temennileriyle sona erdi.

YK Başkanı İzzet Atik’in yanısıra, YK üyeleri Mehmet Pekel, İbrahim İriboz ile YK eski üyeleri Ali Demir, Hasan Güneş, Bilal Sürücü ve Adem Başkaya’nın katıldığı mesirede Yeni Asya A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Bayram ile Yeni Asya GYY Abdullah Eraçıkbaş da hazır bulundu.

Program, katılımcıların sohbetleri, paylaşımları ve kaynaşmalarıyla devam etti.

Piknikteki birlik havası, cemaatin geleceğine dair umutları pekiştirdi.