Ramazan Takvimi - Sözlerden İlhamlar

Rahmet Ayı Ramazan - 30 Ramazan 1445

RAMAZAN TAKVİMİ

Otuza erdik şükür ramazanın son günü.

Yarın bayramdır elbet müminlerin düğünü.

Kadir gecesi gibi geçir her bir gününü.

Ramazan ayı gibi geçirirsen ömrünü

Ahiretin bayramdır hakka çevir yönünü

Mehmet Kovancı

***

SÖZLERDEN İLHAMLAR

YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ

Bu dünyayı dolu da, semayı boş sanmayın..

Yıldızlar âlemini karanlık, loş sanmayın..

Melekler, ruhanîler semayı şenlendirir..

Dünyayı semâvattan daha da hoş sanmayın!..

OTUZUNCU SÖZ

“Ene” ve “zerre” sözü; bir “elif” ve bir “nokta”..

İşte Otuzuncu Söz, hiç arama uzakta..

Oku, neymiş; “ene”nin aslı ve neticesi..

Zerrenin hareketi, hakikî vazifesi..

OTUZ BİRİNCİ SÖZ

Nedir Mi'racın sırrı, hikmeti, hakikatı..

Hem nedir neticesi, faydası, semeratı..

İzahı ve ispatı Otuz Birinci Söz’de..

Mi’rac-ı Nebevîde, Allah’ı gören gözde..

OTUZ İKİNCİ SÖZ

Otuz İkinci Söz ki, Üç mevkıftan ibaret..

Okuyup idrak etmek en büyük kâr, ticaret..

Sözler’i kitaplıktan indirip okumaya..

Gerekmez ön hazırlık, kabiliyet, maharet..

OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ

Otuz Üçüncü Söz’ün otuz üç penceresi..

Her biri bahşediyor bir iman derecesi..

Kim hangi dereceye malik olursa olsun..

Yine bu derste vardır her kesimin hissesi..

Mikail Yaprak