Ramazan Takvimi - Sözlerden İlhamlar

RAMAZAN TAKVİMİ
Otuza erdik şükür ramazanın son günü.
Yarın bayramdır elbet müminlerin düğünü.
Kadir gecesi gibi geçir her bir gününü.
Ramazan ayı gibi geçirirsen ömrünü
Ahiretin bayramdır hakka çevir yönünü
Mehmet Kovancı
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SÖZLERDEN İLHAMLAR
YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ
Bu dünyayı dolu da, semayı boş sanmayın..
Yıldızlar âlemini karanlık, loş sanmayın..
Melekler, ruhanîler semayı şenlendirir..
Dünyayı semâvattan daha da hoş sanmayın!..
OTUZUNCU SÖZ
“Ene” ve “zerre” sözü; bir “elif” ve bir “nokta”..
İşte Otuzuncu Söz, hiç arama uzakta..
Oku, neymiş; “ene”nin aslı ve neticesi..
Zerrenin hareketi, hakikî vazifesi..
OTUZ BİRİNCİ SÖZ
Nedir Mi'racın sırrı, hikmeti, hakikatı..
Hem nedir neticesi, faydası, semeratı..
İzahı ve ispatı Otuz Birinci Söz’de..
Mi’rac-ı Nebevîde, Allah’ı gören gözde..
OTUZ İKİNCİ SÖZ
Otuz İkinci Söz ki, Üç mevkıftan ibaret..
Okuyup idrak etmek en büyük kâr, ticaret..
Sözler’i kitaplıktan indirip okumaya..
Gerekmez ön hazırlık, kabiliyet, maharet..
OTUZ ÜÇÜNCÜ SÖZ
Otuz Üçüncü Söz’ün otuz üç penceresi..
Her biri bahşediyor bir iman derecesi..
Kim hangi dereceye malik olursa olsun..
Yine bu derste vardır her kesimin hissesi..
Mikail Yaprak