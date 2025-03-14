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14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-14-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli - ''Ey darda kalanların dualarına cevap veren''

14 Mart 2025, Cuma 00:13
RİSALE-İ NUR TEFSİRLİ AYET MEÂLİ

Bundan başka semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. 1 

***

“‘Seb’a semavat’ [yedi sema] kelimesinden, bazı insanlar hava-i nesimiyenin tabakalarını fehmetmiştir; öbür bazı da, arzımızla arkadaşları olan hayattar küreleri ihata eden nesimî küreleri fehmetmiştir; bir kısım da, seyyarat-ı seb’ayı fehmetmiştir; bir kısmı da, Manzume-i Şemsiye içinde esîrin yedi tabakasını fehmetmiştir; bir kısım da, şu bildiğimiz Manzume-i Şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi fehmetmiştir; bir kısım da, esîrin teşekkülâtı yedi tabakaya inkısam ettiğini fehmetmiştir. Hülâsa, her bir kısım insanlar, istidatlarına göre feyz-i Kur’ân’dan hisselerini almışlardır. Evet, ‘Kur’ân-ı Kerîm bütün şu mefhumlara şamildir’ diyebiliriz.” 2 

Dipnotlar:

1. Bakara Suresi: 29.

2. İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi: 29.

***

''Ey darda kalanların dualarına cevap veren''

Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli

-  Ey şaşkınların yol göstericisi, 

-  Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, 

-  Ey medet isteyenlerin imdat edicisi, 

-  Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu, 

-  Ey âsilerin sığınağı, 

-  Ey günahkârların bağışlayıcısı, 

-  Ey korkanlara emniyet veren, 

-  Ey miskinlere merhamet eden, 

-  Ey yalnızlık duyanların dostu, 

-  Ey darda kalanların dualarına cevap veren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

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