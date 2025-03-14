Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-14-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli - ''Ey darda kalanların dualarına cevap veren''

Bundan başka semaya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. 1
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“‘Seb’a semavat’ [yedi sema] kelimesinden, bazı insanlar hava-i nesimiyenin tabakalarını fehmetmiştir; öbür bazı da, arzımızla arkadaşları olan hayattar küreleri ihata eden nesimî küreleri fehmetmiştir; bir kısım da, seyyarat-ı seb’ayı fehmetmiştir; bir kısmı da, Manzume-i Şemsiye içinde esîrin yedi tabakasını fehmetmiştir; bir kısım da, şu bildiğimiz Manzume-i Şemsiye ile beraber altı tane daha manzume-i şemsiyeyi fehmetmiştir; bir kısım da, esîrin teşekkülâtı yedi tabakaya inkısam ettiğini fehmetmiştir. Hülâsa, her bir kısım insanlar, istidatlarına göre feyz-i Kur’ân’dan hisselerini almışlardır. Evet, ‘Kur’ân-ı Kerîm bütün şu mefhumlara şamildir’ diyebiliriz.” 2
Dipnotlar:
1. Bakara Suresi: 29.
2. İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi: 29.
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''Ey darda kalanların dualarına cevap veren''
Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli
- Ey şaşkınların yol göstericisi,
- Ey yardım isteyenlerin yardımcısı,
- Ey medet isteyenlerin imdat edicisi,
- Ey korunmak isteyenlerin koruyucusu,
- Ey âsilerin sığınağı,
- Ey günahkârların bağışlayıcısı,
- Ey korkanlara emniyet veren,
- Ey miskinlere merhamet eden,
- Ey yalnızlık duyanların dostu,
- Ey darda kalanların dualarına cevap veren,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlâh yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.