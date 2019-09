Ailenin kuvveti

Hepimizin bir ailesi vardır.

Kimi babadır, kimi annedir, kimi evlâttır, kimi büyük babadır, kimi baba annedir.

Aile bu fertlerden meydana gelir. Bir adı Cennettir, bir adı Cehennemdir. Aile adeta bir tahassüngâhtır. Günlük meşakkatlerden sonra nefes alacağımız mekândır aile.

Bunun tersi, aileyi Cehenneme çeviren, ailede meydana gelen huzursuzluklardır.

Bu sıkıntıları bazen babalar meydana getirir.

Babanın düzenli bir hayatı yoktur.

Her akşam, çilingir masa sohbetleri, gece eve geç gelen bu babanın evde ne çeşit terör estireceğini tahmin etmek öyle zor şeyler değildir.

Bunun tersi evin dahili müdürü sayılan anneden gelen olumsuzluklardır.

Baba eve gelir, mutfakta yemekler yapılmamıştır..

Anne ise hâlâ komşuda, ayak ayak üstüne atmış, muhabbette veya çarşıda alış veriştedir.

Çocukların dersleri hiç iyi gitmemektedir.

Üniversiteyi bitirip atanamayan çocukların çilesi ayrı bir derttir ailede.

Ev kirası, ödenemeyen kredi borçları, sık sık kesilen ve açtırılmaya çalışılan elektrikler.

İşte böyle bir ailede dertler ve çileler bitmez.

Muhabbet ve saygı ve sevgi bitmiştir.

Her aile elbette ki böyle değildir.

Bunun tersini yaşayan nice aileler vardır..

Böylesine muhabbet dolu ailede, melekleri dahi sevindiren hayat halleri yaşanır.

Bir Avrupalı düşünürün tesbiti şöyledir:

“Aile kralların dahi giremediği, muhkem bir kaledir”

Evet, bir kaledir aile.

Bu kalenin surları, muhabbet, sevgi, saygı, huzur ve mutluluk üzerine inşa edilmiş ise, bu kaleyi kimse yıkamaz.

Onu ne kadar ideolojik sapık şeyler yaralamaya çalışsa da kimse ona zarar veremez.

Bizim toplumumuzu şimdiye kadar bu hasletler muhafaza etmiştir.

Bu mekânlarda, her akşam ışıkları bu maksat ile yanar ve sönerler.

Cami ile ailenin yolları her zaman açıktır.

Böyle bir aile, komşuları ile bir ailenin fertleri gibidir.

İşte, bazı insanların bu ülkenin her türlü gadre rağmen, hayatiyetini devam ettirmesi işte bundandır.

Bu manada, her apartman bir ailedir, her mahalle bir ailedir, her köy bir ailedir, her ilçe ve il bir ailedir, her ülke bir ailedir, her kıt’a bir ailedir, hatta Dünya büyük bir ailedir.