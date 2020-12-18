Dua etmek zamanı

Risale-i Nur hizmetlerinde uhuvvetle, ihlâsla ilerleyen hadimlere bu yolda sebatları, metanetleri, sabırları da yardımcı olur. Ne var ki imtihanları da şiddetli olur.

Bu dehşetli asrın şiddetli imtihanında tahkiki imanların muhakkak bir surette takviye ve tahkim edilmesi şarttır.

Bu tahkim ve takviyede ise Cenab-ı Hakk’ın izniyle ceseratle; nefislerin, şeytanların ve daha sonra da ehl-i küfrün hücumları karşısında mücahede de bulunmak Nur şakirtlerinin bu zamanda hiçbir zaman aksatmadan yapacakları bir mühim ve azim vazifeleridir.

Her şakirt, iman-ı tahkiki ile elde ettiği iman ve cesaretlerini; büyük bir cehd ve azim ile ehl-i dalâlete, ehl-i ilhada, ehl-i küfre ve ehl-i sefahate karşı birleştirerek, beraber kullanabilmelidirler. Yoksa şahsî cesaretleri hem dahilde hem de hariçte tesirsiz kalır ve fayda yerinde zarar verir.

Bu Nurlu yolun yolcuları hiçbir zaman fasit, dar döngülü dairelerin içerisine girmemelidirler. Sadâkat, liyakat, tevazu ve dikkat haleleri arasında birlikte, beraber yüz on bir kuvvetinde ve kıymetinde hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’de bulundukları, bir ve beraber koşturdukları hizmet arkadaşlarını sadâkatsizlikle ve sebatsızlıkla, metanetsizlikle suçlamamalı ve itham ederek hem kendilerine hem de hizmetlerine zarar vermemelidirler.

Ellerimizi sıkı tutmak ve omuzlarımızı bir kat daha fazla vurmak, takdir etmek, şevk vermek, alkışlamak ve birbirimize çok fazla duâ etmek zamanıdır. Eğer böyle yapılırsa inayet-i İlâhiyeye de kavuşmak ve mazhariyet dahi nasip olur inşallah.

Rabbim şu azim hizmette her bir şakirdi muvaffak ve muzaffer eylesin inşallah.