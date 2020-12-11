Hallerine ağlananlar

Öyle gözükse de, öyle değildir…

Dünyaya tapanlar için bile geçici bir aldatmaca ve altında kalacakları bir gerçektir.

Nedir bu gerçek? Evet, birini veya birilerini süfli, alçak ve adi marifetleriyle aldatanlar, kandıranlar; zannedilmesin ki yaptıkları işle zafer kazanacaklar veya muvaffak olacaklar ve de kazandıklarını sanacaklar.

Ha dünya ve dünyalılarca, ehl-i dünyaca bu işler çokca yapılıyor ve yapılmaya da haklı olarak devam edeceklerdir. Çünkü fikir ve idealleri, inançları buna müsaittir.

Gel gelelim ki, kendisini ahiret ehli zanneden, ehl-i iman geçinen muhterem, mübareklere ne oluyor da böyle süflî/alçak ve adi sıfatlara isteyerek, bilerek soyunuyorlar ve severek bu sıfatlarının gereğini yapmaya gayret ediyorlar.

Efendim onlarda suç yok!.. Zaman; zaman böyle yapmayı gerektiriyor. Ne zamanı yahu? Bilmemezlikten gelme ve cahillik yapma efendi!.. Ahirzaman…

İşte o ahirzaman ki her şeyin sahtesi çıkacak, olacak ya… İnananın, inançlının ve sözde ismi Müslüman olanın da diyelim bari… Onlarında; sahtesi, yalancısı, döneği, aldatıcısı, alçak ve süflisi olacak. Her halde bunlardan bahsediyorsun efendi!..

Evet evet, gözünün içine bakaraktan, isteyerek, bilerek ve severekten bilmem kaç senedir falan filan İslâmî hizmetin, imanî işlerin içindeyim diyen… Kendi kendini tebarüz ettirmiş adamlar yalan konuşuyor, konuşturuyor ve bu alçakca, süflî hallerine inanacak; şakşakcı, riyakâr ve münafık adamları da çevrelerinde yalakalıklarıyla buluyorlar.

Heyhat nerede Kur’ân, iman, İslâmiyet ve insaniyet hizmetleri? Nerede sıdk, nerede hamiyet ve fedakârlık? Yazık ki ne yazık… Zaman, tarih ve hakikatbin şahitler ağlıyor!.. Bu alçak, süflî ve yalancılara!..