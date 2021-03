Herkesin yaptığı peşindedir

Kâinatta boşluk yok.

Cenab-ı Hâk yarattığı her şeyi bir maksad için ve yerli yerinde yaratmış. Öyle ki yarattığı insanlar akıllarına güvenerek bu mükemmelliği tarif ve tasvirden âciz kalıyorlar.

Yaratılmış her şeyi de, her şeyin Hâlıkı/Yaratıcısı her şeyiyle ve her zaman takip ediyor. İşte bu özellikten dolayı Cenab-ı Hâk insanların yaptıklarının ve yazdıklarının peşlerini bırakmayacağını, bunu unutmamaları lâzım geldiğin Kalem Sûresi’nde 1-2 âyetlerde ifade ediyor.

Öyle ise yaratılmış insan, yaratanın emirlerinin ve yasaklarını her zaman peşinde olacağını bilerek ve âyetin mealinden iktibasla kendi yaptıklarının kendisini her zaman takip edip unutmayacağını bilmelidir. Hem de hem kendisine, hem yaratıcısına hesap verecek şekilde sorumluluğunu bilerek bu idrake varmalıdır.

Halk içinde şöyle muteber bir söz var, kimsenin yaptığı, kimsenin yanına kâr kalmaz diye. Önemli olan âyette de ifade edildiği gibi sahip olunan kabiliyetlerin, gücün yine insanların yararına, faydasına kullanılabilmesidir.

Hakikî insan, kendisine yaratılmışlar içerisinde en yüksek mevkii ve makamı veren Rabbinin tarif ve tasvir ettiği gibi yüksek ahlâklı olan insandır. Ve hakikatları da Allah’ın emrettiği tarz ve şekilde anlayan ve yerine getiren insandır.

Şunları faniler olarak kafamızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor; kim ne yaparsa yapsın Allah biliyor ve bir hesap günü de var. Üstelik daha bu dünyada bile insan kendi dilinin, elinin, fiillerinin hesabının kendilerini takip ettiğini ve yeri geldiği zaman da ikaz manasında kendisini tökezlettiğini bilmesi gerekiyor.

Allah’ın kulları, Allah’ın emrettiği şekilde dosdoğru olmak zorundadırlar. Cüz-î iradesini şeytanî ve nefsanî yollarda kullananlar bilsinler ki bu gittikleri yolun sonunu getiremezler, iflâhları kesilir ve rahmetten, merhametten yoksun olarak hesap gününün yolunu tutarlar.