Bursa sizleri Bediüzzaman Mevlidi’ne bekliyor

Bediüzzaman Said Nursî talebelerine, dostlarına ve sevenlerine bir şeyi özellikle ifrat derecesinde, yani fazla, çok çok, ziyade yapabilirsiniz demiş.

Bu nedir? irtibat, bağları sağlamak, gitmek gelmek, sormak soruşturmak, ziyareti ve haberleşmeyi her hâlükârda yapabilmek.

Evet hemen cep telefonlarımız var diyeceksiniz! Önceden de o zamanların şartlarına göre postanenler, mektuplar, telgraflar ve telefonlar vardı. Hatta canlı haberleşmeyi sağlayan ulaklar vardı. Ama bir şey var ki o her iki zamanda da mekânda da vardı: Yüz yüze görüşmek karşılıklı misafir olup hasbihâl edebilmek.

Çok şükür Bursa’mızda bir hasbihâl ve yüz yüze sohbet edebilme vakti yaklaşıyor.

20.04.2025

Her ne kadar içini ve etrafını beton yığınları sarmış olsa da yine de Bursa, Yeşil Bursa’dır.

Bu Yeşil Bursa'nın kalbinde binlerce yıllık tarih yatar ve her yanında binlerce evliyalar vardır.

Bursa'nın Osmangazi, Orhangazi, Yıldırım Beyazıt, I. Murat, Çelebi Mehmet ve II. Murad'ı ağırlaması da Bursa'mıza ayrı bir güzellik ve tarihî manalar kattığı gibi; Abdal Murat, Dolubaba, Geyikli Baba, Abdal Musa, Emir Sultan, Üftâde ve İsmail Hakkı Hazretleri de manevî bir şeref ve kıymet katarlar Bursa'mıza…

Eh Ulu Camii'miz sizleri her Bediüzzaman Said Nursî Mevlidi'nde ağırladığı için özlüyor ve gelmeniz için yollarınızı gözlüyor…

Mevlidimizin en güzel yanı Efendimiz (asm) ve Bediüzzaman başta olmak üzere bütün sevdiklerimize dua etmemiz, geçmişlerimizi özel bir vakitte özel bir cemaatin teveccühü ile yad etmemiz ve hatırlamamızdır.

Muhabbeti tazelemek, irtibatı devam ettirmek, görüşmek, konuşmak ve tanış olmak üzere ruhaniyetli şehir yeşil Bursa'mıza hepinizi bekliyoruz.

Vakfımızda çorbamız ve kermesimizde atıştırmalıklarımız her zamanki gibi hazır olacaktır...

Görüşmek ümit ve arzusuyla, selam ve hürmetle davetimizi yeniliyor ve sizleri bekliyoruz .