"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Söz ola kese savaşı!

Rifat OKYAY
24 Mayıs 2025, Cumartesi
Konuşmanın, söz söylemenin de bir namusu, bir haysiyeti, bir şerefi vardır…

Söz söylediğin zaman karşında muhakkak bir surette muhatabın olmalıdır…

Söz söylediğin zaman muhatabının yüzüne söylenen doğru mu, yanlış mı testini ikiniz birden yapmış olursunuz…

Söz söylediğinde muhataplar ne kadar ağır veya hafif de olsa tartısı ölçüsü mihengi olabileceği muhakkak unutulmamalıdır…

Söz söylendiğinde yalan ve riyakârlık olmamalıdır…

Söz söylendiğinde,“Bir ok attı, çıktı gitti” olmamalı; okun dönüp sizi bulabileceği iyi düşünülmelidir…

Söz söylenmeden önce iki defa düşünülmeli bir söylenmelidir…

Sözün kuvvetine inanmalı; söz var ki orduları yendirir mağlup eder, söz vardır ki ordulara kazandırır galip eder… Söz insanları ya yükseltir ya da alçaltır…

Söz; söyleyenden çok, sözü dinleyen için olmalıdır…

Söz hiç olmazsa kıymet ve paha itibariyle; paslı hoparlörden daha kıymetli ve önemli olabilmelidir…

“Söz verdim yapacağım” sözü sözlerin şahı ve padişahıdır…

Söz, insana, insanlığına bir katkıda bulunabiliyor onun kıymetini arttırabiliyorsa hakikî söz olur…

Sözün tartmayacağı, sözün ölçemeyeceği tek bir şey vardır o da: Hal, etvar, durum sözüdür… Sözümüz söz ola ki sözlerden bir söz olsun… Anlayandan anlamayana bir ders olsun…

Sözümüz en evvela Allah’a verdiğimiz sözler olsun… İnkârını ve itaatini herkes hesap etsin… Hiçbir zaman sözün bittiği zaman olmaz… Her halde ve durumda söz hayattadır ve kendisini daima canlı olarak tutar…

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de bebek ölümleri tahminlerin çok üstünde

    Bayraktar: Böyle afet görmedim

    1 liraya satılamayan patates, markette 35 lira

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor

    TSK’dan ihraç tasarısı geri çekildi

    Erdoğan’a “demokrasinin önünü aç” çağrısı

    Trump, Filistin destekçisi Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü de durdurdu

    Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden bir çalışanının daha işine son verdi

    Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama oldu: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak

    Dünya acil harekete geçsin

    “Gazze’de yaşananlar kabul edilemez”

    Endonezya'da deprem

    İBB’ye 4. dalga operasyon - 3. Dalga operasyondan 13 kişi tutuklandı

    Putin: Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağız

    Günlük 500 tır yardıma ihtiyacı olan Gazze'ye 3 günde sadece 87 tır yardım girebildi!

    ABD-California'daki uçak kazasında 2 kişi öldü

    Gazze'de enkaz altında kalanlara ekipman eksikliği sebebiyle ulaşılamıyor!

    İBB soruşturmasında 44 şüpheli daha yakalandı - KİPTAŞ ve İSTAÇ başkanları da gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah Nurunu tamamlayacak”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İşte adaletsizliğin delili
    Mehmet ÇETİN

    Elmas kılıç
    Ahmet BATTAL

    Üniversite özerkliği ve siyaset
    Cevher İLHAN

    Tarım tasfiye ediliyor
    Feyzullah ERGÜN

    Bitkilerin dili İbni Baytar -2
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Trump’ın Körfez çıkarması
    Genel

    Yargı, yürütmenin aparatı oldu - Suçtan faile değil, failden suça gidiliyor
    Ali BEYKOZ

    Karizma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.