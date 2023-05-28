Latif ve mehabbetli bir nükte

Kur’an ayında, Kur’an’ın muhteşem bir tefsiri olan Risale-i Nurların da dikkatle ve tefekkür ederek okunmasını bizlere ihtar, ikaz ve tembih ediyor.

Risale-i Nur okumalarında ise tefrik etmeden, ayırmadan ve ihmal etmeden imânî meselelerin yanında ve birlikte lâhikaları da okumayı, içtimai konularda da Risale-i Nurların gözüyle bakabilmeyi ve düşünebilmeyi gerçekleştirebilmemiz lazım. Elbette bu Risale-i Nur okumaları gerçekleştirilirken, dikkatin yanında not tutabilmeyi de kendimize düstur, prensip ve âdet edinebilmeliyiz. Risale-i Nur okuma notlarımdan şu hakikatli ve muhabbetli, latif nükteyi sizlerle paylaşmak isterim: “Cenab-ı Hak, kemâl-i rahmetinden, daha kolay, İşârâtü’l-İcâz’ın iki saatte verdiği faydayı Onuncu söz iki-üç dakikada aynı faydayı verdi. Bu zamanda gözle görünecek gayet cüz’î bir eser-i inayet, manevi büyük kerametlerden daha tesirlidir. (Barla Lâhikası)

İnsan, ehl-i iman, bir zeki ve müdakkik Nur talebesi, okuduğunu dikkatle okur ve hem kafasına, hem de not defterine yazarsa ince ve latif bu mehabbetli nüktelerin faydası ve tesiri hem kendisine hem de biz dinleyicilerin üzerinde olur. Ve kudsî, marifetli bir tefekkür-ü imaniyeye muvaffak olmakla hem ruha, hem kalbe ve de hem akla lezzetli, zevkli ve manidar pencereler, kapılar, belki de uzun ve derin vadiler açılır.

Şu imânî meselelerin, sakil, çirkin ve bozulmuş içtimaiyat ve insaniyet içerisinde, huzuru sağlaması ve anlaşılarak hayata geçirebilmesi ise, Risale-i Nur külliyatında yer alan lâhika mektuplarının dikkatlice ve hazmedilerek okunmasından geçer.

İnsanın anlayışına, aklına, fikrine, kalbine, ruhuna, bütün latifelerinin/duygularının hepsine hitap eden; ince, zarif, nahif, nezaketli ve mehabbetli, marifetli ve kudsîilkeleri, meseleleri, hakikatleri bulmak, konuşmak ve onlara derya ferahlığında erişmek istiyorsak, okuma, anlama havuzuna Risale-i Nur okumaları ile girelim ve hedefe ulaşmak için bir gayret, aşk ve şevk yüzmesine ve yürümesine muvaffak olalım inşallah.

