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30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Pozitif enerji depolamak

30 Ocak 2022, Pazar
İnsanlar hayatları boyunca devamlı faydalı, iyi, güzel hallere, durum ve tutumlara muhtaçtırlar.

Vücudun fıtrî hareketleri ve yapılacak vazifeler pozitif enerji istiyor. Hayattar bir vücudun en büyük düşmanı ve engeli kendi elleri ile yer hazırlayıp sahiplendiği negatif enerjidir. Negatif enerji demek insan hayatında; faydasızlığın, kısır döngülerin ve olumsuzluğun hükmetmesi, iradi idareye devamlı noksanlıkları aşılaması, dikte etmesi demektir.

Müsbet, güzel, iyi, olumlu, faydalı fikirler, düşünceler insanı rahatlatarak, huzur vererek, yaptığı yapacağı işlere sahiplenme iradesi kazandırarak; maddî, manevî pozitif enerjiyi insan vücuduna yüklerler. 

Gel gelelim menfilikler, başarısızlıklar insanın devamlı enerjisini tüketir, huzurunu kaçırır ve hakkaniyetten uzaklaştırarak insana negatif enerjiyi yükler.

Kur’ân’ın emirleri, İslâmın güzellikleri, Nur tefsirlerinin samimî ders ve ikazları, ispatları daima insana pozitif enerji yükledikleri gibi; negatif enerjiye de geçit vermezler, insanın maddî manevî hayatının zehirlenmesine, bozulmasına, huzursuzluğa müsaade etmezler.

Milyonlarca mü’minin tecrübelerle, hayatları boyunca yaşadıklarıyla ders aldıkları ve isteyerek, severek yapmaya çalıştıkları, faydayı, iyiyi, güzeli elde ettikleri iman hakikatlarına, Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmeye bigane kalmak, okumamak, öğrenmemek ve sahiplenerek yapmaya, yerine getirmeye çalışmamak dünyanın en akılsızca işidir.

Müsbetle, faydayla, imanın yüksek hakikatlarıyla; huzuru, güveni, iyiliği, faydayı ve üretkenliği  zihinlerimize en önemli bir gündem olarak inşa etmeliyiz ve burada depoladığımız müsbet, faydalı, pozitif enerjiyi hayatımızın her anında kullanılmaya hazır edebilmeliyiz.

Bu inşa ve depolamanın en mücerreb/tecrübe edilmiş yolu ise imanı kuvvetlendirmek, iman hakikatlarını elde edebilmektir.

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