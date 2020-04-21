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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hapis hayatından istifade etmeli

Risale-i Nur'dan
21 Nisan 2020, Salı
Eğer mahpus, zulmen mahkûm olmuş ise, farz namazını kılmak şartıyla, her bir saati bir gün ibadet olduğu gibi, o hapis, onun hakkında bir çilehane-i uzlet olup, eski zamanda mağaralara girerek ibadet eden münzevî salihlerden sayılabilirler.

Eğer fakir ve ihtiyar ve hasta ve iman hakikatlerine müştak ise, farzını yapmak ve tevbe etmek şartıyla, her bir saatleri yirmişer saat ibadet olup, hapis ona bir istirahathane ve merhametkârâne ona bakan dostlar için bir muhabbethane, bir terbiyehane, bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla, hariçteki müşevveş, her taraftaki günahların hücumuna maruz serbestiyetten daha ziyade hoşlanabilir; hapisten tam terbiye alır. Çıktığı zaman, bir katil, bir müntakim olarak değil, belki tevbekâr, tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatli bir adam çıkar. Hatta Denizli hapsindeki zatların az zamanda Nurlar’dan fevkalâde hüsn-ü ahlâk dersini alanlarını gören bazı alâkadar zatlar demişler ki: “Terbiye için on beş sene hapse atmaktansa, on beş hafta Risale-i Nur dersini alsalar, daha ziyade onları ıslah eder.”

Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir; her vakit gelebilir. Ve madem kabir kapanmıyor; kafile kafile arkasında gelenler, oraya girip kayboluyorlar. Ve madem ölüm, ehl-i iman hakkında idam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrildiği, hakikat-i Kur’âniye ile gösterilmiş ve ehl-i dalâlet ve sefahet hakkında, gözle göründüğü gibi, bir idam-ı ebedîdir, bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı lâyezalîdir.

Elbette ve elbette hiç şüphe kalmaz ki, en bahtiyar odur ki, sabır içinde şükretmek ve hapis müddetinden tam istifade ederek Nurlar’ın dersini alarak istikamet dairesinde imanına ve Kur’ân’a hizmete çalışmaktır.

Ey zevk ve lezzete mübtelâ insan! 

Ben yetmiş beş yaşımda, binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hâdiselerle ayne’l-yakîn bildim ki:

Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa, dünyevî bir lezzette çok elemler var; bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.

Ey hapis musîbetine düşen bîçareler! 

Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı; çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bâkiyeniz gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şerâit altında, düşman karşısında, bir saat nöbet bir sene ibadet hükmüne geçebilir; öyle de, sizin bu ağır şerâit altında, her bir saat ibadet zahmeti, çok saatler olup, o zahmetleri rahmetlere çevirir.

Sözler, s. 174

LÛ­GAT­ÇE:

ayne’l-yakîn: Gözle görür derecedeki bir kesinlikte bilmek ve inanmak.

çilehane-i uzlet: Yalnız başına ve çile içinde ibadet edilen yer.

ehl-i dalâlet ve sefahet: Hak yoldan sapan ve gayr-ı meşru yolda gidenler.

firak-ı lâyezalî: Sonu olmayan ayrılık.

hayat-ı bâkiye: Bitmeyen sonsuz hayat, ahiret hayatı.

hüsn-ü ahlâk: Ahlâk güzelliği, güzel ahlâk.

idam-ı ebedî: Sonsuza kadar vücudun ortadan kalkması; ahiret saadetini sonsuz olarak kaybetme.

müntakim: İntikam alan.

müşevveş: Düzensiz, karmakarışık.

şerâit: Şartlar.

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  • cenk çalık

    21.4.2020 14:56:18

    Önemli olan başımıza neler geldiği değil, o olaylara verdiğimiz mana derler. Hapishaneye düşmüş bir insan ya sorunlara odaklanıp sürekli cehennemi bir halette kendini atalete atacak ya da çözüme odaklanıp harekete geçecek. Üstadımız imandaki lezzete ve ölüm gerçeğini dikkat çekerek ahiret için çalışmamızı nazara veriyor. Rabbim bu uyarıya göre hareket edenlerden eylesin inşaAllah!...

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