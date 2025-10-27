Temsilciler toplantısına doğru

Hafta sonu gerçekleştireceğimiz Temsilciler Toplantımız öncesinde, geçen 6 aylık (Mayıs-Ekim 2025) döneme ait öne çıkan faaliyetlerimizi özet halinde takdim ediyoruz.

I. NEŞRİYAT FAALİYETLERİ

A. Yeni Eserler ve Süreli Yayınlar

- “Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Türkçe Meâli” (Büyük Boy, Renkli) ve “Hizbü’l-Kur’ân” (Mealli, Büyük Boy, Renkli) gibi temel eserler yeni formatlarıyla yayınlandı.

- Genç nesilleri hedefleyen, termo deri ve esnek bez ciltli iki yeni Risale-i Nur Külliyatı hazırlandı. Beraberinde “Eski Said Dönemi Eserleri” hediye edildi.

- Edebiyatçı-yazar İslâm Yaşar’ın “Bediüzzaman Beşlemesi” ve 7 ciltlik “Nur Hareketi Serisi,” gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskılarıyla okuyucuya sunuldu.

- Çocuk yayıncılığı kapsamında Süleyman Kösmene’nin 6’lı “Bilge Dede, Peygamberleri Anlatıyor” seti raflardaki yerini aldı.

- Abdülbâkî Çimiç’in “Risale-i Nur Dersleri” ve Bahadır Asya’nın “Çalı” romanı yayın hayatına kazandırıldı.

- Akademik (Köprü), aile (Bizim Aile), gençlik (Genç Yorum) ve çocuk (Can Kardeş) alanlarındaki süreli yayınlarımız düzenli olarak okuyucuya ulaştı.

- 2026 takvimleri baskıya girdi; temsilciliklere 30 Ekim’e kadar taahhüt çağrısı yapıldı.

B. Yurt Dışı Hizmetler ve Tercüme (YUHİB)

- Yurt dışı hizmetler birimimiz (YUHİB) bünyesinde tercüme faaliyetleri yoğunlaştı. Fransızca (“23. Söz,” “Ramazan Risalesi”), İngilizce (“Münazarat” tamamlanmak üzere), Arapça (“Münazarat” planlandı, “Hutbe-i Şâmiye” basıldı), Japonca (“Tabiat Risalesi” tasarımda) ve Çince “Tabiat Risalesi” (çalışmalar devam ediyor) planlamaları devam ediyor. Türkiye’ye gelen turistlere yönelik, YUHİB tarafından hazırlanan yabancı dildeki (Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca) küçük risale ve broşürlerle tanıtım yapılması için destek verildi.

II. TANITIM, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

A. Kitap Fuarları

- 2025-2026 fuar sezonu yoğun bir katılımla devam ediyor. Dönem içinde Uşak, Samsun, Ankara, Kocaeli, Konya, İzmir ve Aydın fuarları tamamlandı.

- Şanlıurfa (Kasım) ve Mersin (Kasım) fuarları için hazırlıklar sürmekte.

B. Paneller, Konferanslar ve Masa Çalışmaları

- Yeni Asya Medya Grubu, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi iş birliğiyle Konya’da “Tarihî, Hukukî ve Vicdanî Yönleriyle Filistin Meselesi” paneli düzenlendi.

- Panelde, Japon Prof. Dr. Saul J. Takahashi’nin uluslararası sistemi eleştiren konuşması büyük ilgi gördü.

- Risale-i Nur Enstitüsü’nün faaliyetleri kapsamında 8-9 Kasım’da Diyarbakır’da “Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde Doğu ve Güneydoğu Meselesi” temalı bir masa çalışması ve panel düzenlenecek.

III. TOPLANTI VE İSTİŞARELER

- Barla’da yapılan 9. Mağaza Temsilcileri İhtisas Toplantısı’nda satış stratejileri, dijital yenilikler ve neşriyat esasları detaylıca müzakere edildi.

- Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu, İzmit Başiskele’de toplanarak çalışma esaslarını gözden geçirdi ve neşriyata katkı imkânlarını değerlendirdi.

- Türkiye Eğitim Komisyonu bölge temsilcileri toplanarak geçmiş dönemi değerlendirip gelecek yılın planlamasını yaptı. UMEK tarafından çeşitli yaş gruplarına yönelik yaz dönemi okuma programları planlandı.

- Gebze REM’de düzenlenen “Hızlandırılmış Yaz Programı,” Risale-i Nur’un talebeyi merkeze alan, ferdî araştırma, grup müzakeresi (meşveret) ve şûrâ süreçlerine dayalı demokratik eğitim modelinin başarılı bir uygulaması olarak öne çıktı.

- Yeni Asya TV, YouTube platformun abone sayısını günden güne arttırarak yayın çizgisini yükseltti.

- “Hakemli Gazetecilik” uygulaması başarıyla devam ediyor.

IV. ÖNE ÇIKAN GÜNDEMLER VE DURUŞUMUZ

- “Risale-i Nurları Himaye Etmek Diyanetin Vazifesidir” başlıklı yazıya gelen yanlış yorumlara karşı kamuoyuna açıklama yapıldı. Diyanet’in yeni başkanına görevinde başarılar dilendi.

- Medyanın tekelleşmesi ve baskılar karşısında Yeni Asya’nın, gücünü okuyucularının ortak iradesinden (şahs-ı manevî) alan, hakikatin tercümanı olma misyonu güçlü bir şekilde vurgulandı.

- Gazetemizin banisi Zübeyir Gündüzalp, Yeni Asya davasının sembol ismi Mehmet Kutlular, Yeni Asya’nın ilk Umum Neşriyat Müdürü Mustafa Nezihi Polat ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefat yıldönümlerinde hizmetleri ve duruşları anılarak yâd edildi. Saff-ı evvel ağabeyler de vefat yıldönümlerinde hatırlandı.

- Üstad Said Nursî’nin mesajlarının etkisi, Suriye’de Risalelerin camilerde okunmasına resmen izin verilmesi ve Kanadalı psikolog Dr. David A. Clark’ın “vesvese” konusunda Bediüzzaman’dan alıntı yapması gibi misallerle gündeme taşındı.

Temsilcilerimizi toplantıya bekliyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.