"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Saff-ı evvel hizmet erleri

Hüseyin GÜLTEKİN
27 Ekim 2025, Pazartesi
İman-Kur’ân hizmetleri için gece gündüz demeden, mânilere aldırmadan nice zahmetleri meşakkatleri göze alarak, hukuksuzluklara, işkencelere katlanarak Üstad Bediüzzaman’ın etrafında pervane olan saff-ı evvel dediğimiz ağabeyler ağır bedeller ödeyerek hizmetten hizmete koştular.

Ve Nur Külliyatının vücuda gelmesine vesile oldular. Yüce Allah hepsine rahmet ve mekânlarını Cennet eylesin.

Çoğu işçi, çiftçi, bahçıvan, marangoz hatta Adilcevaz’lı Kürt Bekir, Vezirzade Mustafa, İlamalı Sabri, Kuleönlü Hacı Osman gibi âmî ve ümmî olan bu fedakâr Nur hâdimlerinin hepsi deyim yerinde ise Üstadlarında fânî olup hizmetten hizmete koştuklarını biliyoruz.

“Nezrim odur ki canım sana kurban olsun...” diyerek şehadet şerbetini içen Hasan Feyziler… Üstadının yerine dar-ı bekaya gitmek için duada bulunan ve duası kabul gören şehit Hafız Ali’ler… Mahkeme salonunda vereceği ifadeleri nedeni ile Üstadına herhangi zarar gelmemesi için; "Ya Rabbi canımı al!" diye niyazda bulunarak mahkeme salonunda son nefesini veren Binbaşı Asım’lar… Ve mahkeme salonunda mahkeme heyetine karşı; “Eğer Risale-i Nur ve Üstadım uğrunda hançerlerle parçalanırsam akan kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur diye yazmasını niyaz ediyorum” diye haykıran Zübeyir’ler… 

Üstadları da bu en zor, en tehlikeli zamanda canlarını mallarını ortaya koyarak yardımlarına koşan bu civan mert Nur hâdimlerine; "Aziz, muhterem, cefakâr, fedakâr, sebatkâr" diyerek hepsine tebrik, takdir ve iltifatlarda bulunarak, baş tacı ettiklerini biliyoruz.

Takdire şayan bu hizmetlerinden dolayı bu dava arkadaşlarına tebrik ve taltiflerde bulunan Üstad Bediüzzaman onların bilerek veya bilmeyerek işledikleri bazı hata ve kusurlarını görünce de her zaman kırmadan, incitmeden onlara tavsiye ikazlarda bulunurdu.

Farklı huy ve meziyetlere sahip bu insanları kırmadan dökmeden bir kudsî dava etrafında, birlik beraberlik içinde hizmetlerde bulunmak kolay bir iş olmamakla beraber, Üstad Bediüzzaman’ın uyguladığı fevkalade müsamaha sayesinde herhangi ihtilâf ve iftiraklara meydan vermeden sarsılmadan hizmetlerine devam ettiklerini görüyoruz.

Kusur işleyenler için bakın Üstad neler söylüyor: "Ben Hüsrev aleyhinde bulunmaktan korkarım. Şimdi onun aleyhinde bulunmak benim aleyhimde, dolayısı ile Risale-i Nurun aleyhinde bulunmaktır. Bu da ehl-i dalâletin işine yarar."

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

    Karadeniz'deki 3,7 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre bölgelerde de hissedildi

    İmamoğlu, casusluk soruşturmasında ifade verdi: İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ için tutuklama talep edildi

    Trump: Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'de "hızlıca" göreve başlayacak

    Suriye'deki İsrail işgali günden güne genişliyor

    İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

    Filistinliler topraklarını koruyacak

    Sessizlik, hak kaybına dönüşür

    Niğde havaalanı 29 yıldır temelde kaldı - Bekçi emekli oldu, havaalanı hâlâ yok

    İspanya soykırım işbirlikçilerini affetmiyor

    Petro’dan ABD’ye: Asla diz çökmeyeceğim

    Soruşturmaya evet, el koymaya hayır - Basın hürdür sansür edilemez

    İsraillilerin yüzde 52'si Netanyahu'nun aday olmasını istemiyor

    Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi İsrail medyasını rahatsız etti

    Okulların birleştirilmesine velilerden itiraz var

    Diyarbakır-Hani'de 4 büyüklüğünde deprem

    Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

    Çankırı'da içme suyunu karşılayan barajın seviyesi yüzde 17,25'e düştü

    Kontrollerinde kalan bölgeye yıkıma devam etme talimatı verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.