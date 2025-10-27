Saff-ı evvel hizmet erleri

İman-Kur’ân hizmetleri için gece gündüz demeden, mânilere aldırmadan nice zahmetleri meşakkatleri göze alarak, hukuksuzluklara, işkencelere katlanarak Üstad Bediüzzaman’ın etrafında pervane olan saff-ı evvel dediğimiz ağabeyler ağır bedeller ödeyerek hizmetten hizmete koştular.

Ve Nur Külliyatının vücuda gelmesine vesile oldular. Yüce Allah hepsine rahmet ve mekânlarını Cennet eylesin.

Çoğu işçi, çiftçi, bahçıvan, marangoz hatta Adilcevaz’lı Kürt Bekir, Vezirzade Mustafa, İlamalı Sabri, Kuleönlü Hacı Osman gibi âmî ve ümmî olan bu fedakâr Nur hâdimlerinin hepsi deyim yerinde ise Üstadlarında fânî olup hizmetten hizmete koştuklarını biliyoruz.

“Nezrim odur ki canım sana kurban olsun...” diyerek şehadet şerbetini içen Hasan Feyziler… Üstadının yerine dar-ı bekaya gitmek için duada bulunan ve duası kabul gören şehit Hafız Ali’ler… Mahkeme salonunda vereceği ifadeleri nedeni ile Üstadına herhangi zarar gelmemesi için; "Ya Rabbi canımı al!" diye niyazda bulunarak mahkeme salonunda son nefesini veren Binbaşı Asım’lar… Ve mahkeme salonunda mahkeme heyetine karşı; “Eğer Risale-i Nur ve Üstadım uğrunda hançerlerle parçalanırsam akan kanlarımın Risale-i Nur, Risale-i Nur diye yazmasını niyaz ediyorum” diye haykıran Zübeyir’ler…

Üstadları da bu en zor, en tehlikeli zamanda canlarını mallarını ortaya koyarak yardımlarına koşan bu civan mert Nur hâdimlerine; "Aziz, muhterem, cefakâr, fedakâr, sebatkâr" diyerek hepsine tebrik, takdir ve iltifatlarda bulunarak, baş tacı ettiklerini biliyoruz.

Takdire şayan bu hizmetlerinden dolayı bu dava arkadaşlarına tebrik ve taltiflerde bulunan Üstad Bediüzzaman onların bilerek veya bilmeyerek işledikleri bazı hata ve kusurlarını görünce de her zaman kırmadan, incitmeden onlara tavsiye ikazlarda bulunurdu.

Farklı huy ve meziyetlere sahip bu insanları kırmadan dökmeden bir kudsî dava etrafında, birlik beraberlik içinde hizmetlerde bulunmak kolay bir iş olmamakla beraber, Üstad Bediüzzaman’ın uyguladığı fevkalade müsamaha sayesinde herhangi ihtilâf ve iftiraklara meydan vermeden sarsılmadan hizmetlerine devam ettiklerini görüyoruz.

Kusur işleyenler için bakın Üstad neler söylüyor: "Ben Hüsrev aleyhinde bulunmaktan korkarım. Şimdi onun aleyhinde bulunmak benim aleyhimde, dolayısı ile Risale-i Nurun aleyhinde bulunmaktır. Bu da ehl-i dalâletin işine yarar."

