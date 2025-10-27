"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Her şey bir Kadîr-i Ezelî’nin eseri

Risale-i Nur'dan
27 Ekim 2025, Pazartesi
(Dünden devam)

...Emr-i “kün feyekûn” [“Ol!” der; oluverir. (Yâsin Suresi: 82)]’e mâlik olduğundan; ve her baharda hadsiz mevcudat-ı bahariyenin madde-i unsuriyesinden başka hadsiz sıfât ve ahval ve eşkâllerini hiçten icad ettiğinden; ve ilminde her şeyin plânı, modeli, fihristesi ve programı taayyün ettiğinden; ve bütün zerrat Onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden, kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icad eder. Ve hiçbir şey, zerre miktar hareketini şaşırmaz. Seyyarat mutî bir ordusu olduğu gibi, zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudret-i ezeliyeye istinaden hareket ediyorlar ve o ilm-i ezelînin düsturuyla çalışıyorlar; işte o eserler, o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük, ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. O kudrete intisab kuvvetiyle bir sinek, bir Nemrut’u gebertir. Karınca, Firavun’un sarayını harap eder. Zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü omzunda taşıyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir nefer, askerlik vesikasıyla padişaha intisab noktasında, yüz bin defa kendi kuvvetinden fazla, bir şahı esir etmek gibi eserlere mazhar olur. Öyle de, her şey, o kudret-i ezeliyeye intisabıyla, yüz bin defa esbab-ı tabiiyenin fevkinde mu’cizat-ı sanata mazhar olabilir.

Elhâsıl, her şeyin nihayet derecede hem sanatlı, hem sühuletli vücudu gösteriyor ki, muhit bir ilim sahibi olan bir Kadîr-i Ezelî’nin eseridir. Yoksa yüz bin muhal içinde, değil vücuda gelmek, belki imkân dairesinden çıkıp imtina dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp mümteni mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır.

İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zâhir bir bürhanla, şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehl-i dalâletin ve ehl-i felsefenin bir vekili olan nefsim sustu. Ve lillâhilhamd, tam imana geldi. Ve dedi ki: 

Evet, bana öyle bir Hâlık ve Rab lâzım ki, en küçük hatırat-ı kalbimi ve en hafî niyazımı bilecek; ve en gizli ihtiyac-ı ruhumu yerine getirdiği gibi, bana saadet-i ebediyeyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak; hem sineği halk ettiği gibi, semâvâtı da icad edecek; hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi, bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete mâlik olsun.

Lem’alar, 26. Lem’a, s. 370

LUGATÇE:

bürhan: delil.

esbab-ı tabiiye: tabiî sebepler.

fevkinde: üzerinde.

hafî: gizli.

Hâlık: her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

halk etmek: yaratmak.

hatırat-ı kalp: kalbe doğandüşünceler, duygular.

imtina: imkânsızlık, gerçekleşmesi mümkün olmama.

intisab: bağlanma.

Kadîr-i Ezelî: her şeye gücü yeten, varlığının evveli olmayan, Allah.

mu’cizat-ı sanat: sanat mu’cizeleri.

muhal: imkânsız.

muhit: her şeyi kuşatan.

mutî: itaat eden, boyun eğen.

muvakkat: geçici.

mümteni: mümkün olmayan, imkânsız.

seyyarat: gezegenler.

sühuletli: kolaylık.

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, atıklarını da Gazze Şeridi'ne boşaltıyor!

    Karadeniz'deki 3,7 büyüklüğünde deprem İstanbul ve çevre bölgelerde de hissedildi

    İmamoğlu, casusluk soruşturmasında ifade verdi: İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ için tutuklama talep edildi

    Trump: Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze'de "hızlıca" göreve başlayacak

    Suriye'deki İsrail işgali günden güne genişliyor

    İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

    Filistinliler topraklarını koruyacak

    Sessizlik, hak kaybına dönüşür

    Niğde havaalanı 29 yıldır temelde kaldı - Bekçi emekli oldu, havaalanı hâlâ yok

    İspanya soykırım işbirlikçilerini affetmiyor

    Petro’dan ABD’ye: Asla diz çökmeyeceğim

    Soruşturmaya evet, el koymaya hayır - Basın hürdür sansür edilemez

    İsraillilerin yüzde 52'si Netanyahu'nun aday olmasını istemiyor

    Galatasaray'ın Filistin'e destek koreografisi İsrail medyasını rahatsız etti

    Okulların birleştirilmesine velilerden itiraz var

    Diyarbakır-Hani'de 4 büyüklüğünde deprem

    Rusya Kiev'e hava saldırısı düzenledi: 3 kişi öldü, 29 kişi yaralandı

    Çankırı'da içme suyunu karşılayan barajın seviyesi yüzde 17,25'e düştü

    Kontrollerinde kalan bölgeye yıkıma devam etme talimatı verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.