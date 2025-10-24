“En küçük bir şeyi de Allah’tan istemek ne demektir?”

(Dünden devam)

O vakit, her şeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, bir rica aramaya başladım. Maatteessüf, o vakte kadar ulûm-u felsefeyi ulûm-u İslâmiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm-u felsefeyi, pek yanlış olarak, maden-i tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefî meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu.

Birden, Cenab-ı Hakkın rahmet ve keremiyle, Kur’ân-ı Hakîm’deki hikmet-i kudsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi, o felsefî meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi.

Ezcümle, fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kâinata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım; o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Tâ, Kur’ân-ı Hakîm’den gelen “Lâ ilâhe illâ hû” [Ondan başka ilâh yoktur.] cümlesiyle ders verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak, bütün o zulümatı dağıttı; rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan, ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye, lillâhilhamd, kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onlara iktifa edip, burada yalnız binde bir muzafferiyet-i kalbiyeyi göstermek için binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Tâ ki, gençliğinde hikmet-i ecnebiye veya fünun-u medeniye namı altındaki kısmen dalâlet, kısmen malâyaniyat meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın; tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki:

Ulûm-u felsefiyenin vekâleti namına nefsim dedi ki: “Bu kâinattaki esbabın, tabiatıyla, bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz’î, en küçük bir şeyi de Allah’tan istemek ve Allah’a yalvarmak ne demektir?”

O vakit, nur-u Kur’ân ile, sırr-ı tevhid, şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim, o mütefelsif nefsime dedi: En cüz’î ve en küçük şey, en büyük şey gibi, doğrudan doğruya bütün bu kâinat Hâlık’ının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir.

Lem’alar, 26. Lem’a, s. 367



LUGATÇE:

bürhan: delil.

esbab: sebepler.

fünun-u hikmet: varlıklardaki hikmet ve faydaları, sadece akılla ortaya koymaya çalışan fenler; felsefe.

Hâlık: her şeyi yoktan var eden, Allah.

havsala: akıl, anlayış, zihin.

hikmet-i ecnebiye: yabancıların felsefesi.

inkişaf: açılma, keşfolunma.

maden-i tekemmül: gelişme, ilerlemenin madeni.

malâyaniyat: faydasız, boş şeyler veya sözler.

medar-ı tenevvür: aydınlanma, nurlanma sebebi.

mütefelsif: felsefe yapan; felsefeye pek meraklı.

terakkiyat-ı maneviye: manevî yükselmeler.

ulûm-u felsefiye: felsefî ilimler.

zulümat-ı ruhiye: ruhun karanlıkları.

