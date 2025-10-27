ŞİİR

Dünya misafirhane, misafirsin burada, Misafir olduğunu unutma hiçbir anda, Misafirliğe geldin dünya denen bu handa, Misafirhane kimin fayda var tanımanda. Misafirlik müddeti gelip geçici her hal, Kalmanın şartlarına uymalı her bir ahval, Lehine aleyhine yazılır söz ve ef’al, Süren bitince hemen çıkarılırsın derhal. Bu misafirhanede kalamazsın ebedî Keyfe mâyeşâ değil takın hemen edebi, Mahkeme-i Kübrâ’da Rabb’im hesap var dedi, Oradaki hesaba hazırlan artık haydi. Buradaki nimetler temlik değil ibâhe, İbâhenin şartları bildirildi vahiyle, Tadıp asıllarına talip olsan hâliyle, Vahye kulak verirsen şeytan yapamaz hile. Bu misafirhanenin sahibi Rabb’im elbet, Onun rızasını al, yaşamaya devam et, Misafirlik bitince gittiğin yer ahiret, Ya mücazat ya lütuf ya Cehennem ya Cennet.

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.