ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

12 Eyül öncesi siyasî hareketler - Dindar kimlikli siyasî akımın parti denemeleri (5)

İbrahim ERSOYLU
27 Ekim 2025, Pazartesi
14 Ekim 1979’da yapılan ara seçiminde Ana muhalefet partisi olan Adalet Partisi, ara seçimde, boşalan 5 milletvekilinin tamamını ve 50 senatörden 34’nü kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bülent Ecevit Başbakanlığındaki CHP Hükümeti istifa edince yerine MHP ve MSP’nin dışarıdan destek vermesiyle Süleyman Demirel’in Başbakanlığında Adalet Partisi azınlık hükümeti kuruldu. Hükümet Meclisten güvenoyu olarak işe başladı. 1

İşler işin başında iyi gidiyordu. Hükümet, 24 Ocak 1980 kararlarıyla geçmiş sol hükümetin bozduğu ekonomik dengeleri rayına koydu. Halk rahat bir nefes aldı. Sol hükümetin askıya aldığı kalkınma projelerine devam edildi. Ancak demokrat iktidarın sevap hanesine yazılacağı için işlerin iyi gitmesi derin güçleri rahatsız etmişti. Anarşik olaylar birden tırmanışa geçti. 2 

12 Eylül 1980 ihtilâlinden önce Adalet Partisi ve demokrat Misyonundan hiç kimse anarşiye bulaşmadı. Anarşinin en başta sorumlusu o zamanlardaki CHP’dir. Bütün Marksistler ve anarşistler onun içinde yer almışlardı. İkinci sırada MHP, sonra MSP gelmekteydi. CHP solcu anarşistleri, MHP onlarla meydanlara çatışmaya giren ülkücüleri, MSP akıncıları örgütlemekteydi. 3 

Akıncıların bir kısmı MHP’ye muhalefetten dolayı sosyalist oldular. Libya Lideri Muammer Kaddafi’yi örnek alarak “İslâm sosyalizm”’i diye bir fikir geliştirdiler. Yavaş yavaş “ihtilâlciliğe” özenmeye başladılar. İran’a adam göndererek onları militan olarak yetiştirip Türkiye’ye getirdiler. Yeni Asya o dönemde yayın yoluyla ısrarla onların bu tutumlarının yanlış olduğunu ikaz etti. 4

Ağustos 1980’de İsrail’in Küdüs’ü ebedî başkent ilan etmesi üzerine Adalet Partili Demokrat Hükümet, Küdüs’teki Başkonsolosluğunu kapatıp İsrail ile ilişkilerini maslahatgüzarlık seviyesine indirdi. Türkiye’deki muhafazakâr çevrenin İsrail kararına karşı tepkisi bununla sınırlı kalmadı. MSP, 06 Eylül’de Konya’da N. Erbakan’ın katılımıyla 100 bin kişinin katıldığı “Küdüs’ü Kurtarma Mitingi” düzendi. Mitingte “Şeriat İslâm’dır, Anayasa Kur’an’dır.”, “Komutan Erbakan”, “Ya şeriat ya ölüm” sloganları atıldı. 5 

12 Eylül 1980 darbecileri, sağ-sol gençlerin çıkardıkları anarşiyi ve Konya Mitingini ihtilâle en önemli önemli gerekçe olarak topluma takdim ettiler.6 O dönemde Yeni Asya yayın yoluyla ülkücü ve akıncılara, solcu anarşistlerle meydanlarda çatışmaya girmemelerini, onları devlet güçleriyle başbaşa bırakmalarını ısrarla tavsiye ettiği halde onu dinlemediler.

İhtilâlden sonra ülkücüler dâhil anarşik olayların içine giren her kesim büyük darbe yedi. Ülkücüler, binlerce genci kurban verdikten, binlercesi hapishanelerde yattıktan sonra; solcu anarşistleri devlet güçleriyle karşı karşıya bırakıp anarşiden uzak durma yönündeki Yeni Asya’nın fikrini kabul ettiler. 7

O zamanlarda ülke çapında sıkıyönetim ilân edilmiş ve anarşi ile mücadelede askerler görevlendirilmiş olmalarına rağmen askerler, ihtilâl şartları olgunlaşsın diye olaylara müdahaleden uzak duruyorlardı. Nitekim daha sonra İkinci Odu Kumandanı Org. Bedrettin Demirel, bir sene önce darbe yapmaya karar verdiklerini, arkadaşlarının darbe şartlarının olgunlaşarak halkın ihtilâle destek vermeleri için bir sene beklediklerini, bu yüzden çok kan aktığını itiraf etti. 8 

(Devam edecek)

