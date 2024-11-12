"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir

Risale-i Nur'dan
12 Kasım 2024, Salı
Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki, o düsturu cidden nazara almalısınız:

Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizâckârâne ittihad gittiği vakit, manevî hayat da gider. “Birbirinizle çekişmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz gider.” (Enfal Suresi: 46.) işaret ettiği gibi, tesanüd bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki, üç elif ayrı ayrı yazılsa, kıymeti üçtür. Tesanüd-ü adedî ile içtima etse, yüz on bir kıymetinde olduğu gibi; sizin gibi üç-dört hâdim-i hak, ayrı ayrı ve taksimü’l-a’mâl olmamak cihetiyle hareket etseler, kuvvetleri üç-dört adam kadardır. Eğer hakikî bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefânî sırrıyla hareket etseler, o dört adam dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler.

MAKİNE ÇARKLARI BİRBİRİNE MUAVENETE MECBURDUR

Sizler koca Isparta’yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil, belki bilâkis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse, memnun olur. Çünkü, vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur’ân ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder.

SAKIN BİRBİRİNİZE TENKİT KAPISINI AÇMAYINIZ

Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler kardaşlarınızdan hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça, sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telâkki ediyorum; siz de Üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Âdeta, her biriniz ötekinin faziletlerine nâşir olunuz.

Kardeşlerimizden İslâmköylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hiss-i uhuvveti çok kıymettar gördüğüm için, size beyan ediyorum:

O zat yanıma geldi; ötekinin hattı, kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. “O daha çok hizmet eder” dedim. Baktım ki, Hafız Ali kemal-i samimiyet ve ihlâs ile, onun tefevvuku ile iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem, Üstadının nazar-ı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimî olduğunu hissettim. Cenâb-ı Allah’a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âlî hissi taşıyanlar var. İnşaallah, bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillâh, yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardaşlara sirayet ediyor.

Barla Lâhikası, 120. mektup, s. 157

LÛ­GAT­ÇE:

hâdim-i hak: hakkın hizmetkârı, hakka hizmet eden.

imtizâckârâne: birbiriyle uyuşur, anlaşır şekilde.

ittihad: birlik, birleşme.

taksimü’l-a’mâl: iş bölümü.

tefânî: birbirinde fani olma; kardeşinin meziyetini kendi meziyeti gibi bilip iftihar etme.

tefevvuk: üstün gelme.

telezzüz: lezzet alma.

tesanüd: dayanışma.

uhuvvet: hardeşlik.

vahdet: birlik.

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan - Pencap'taki 11 milyon çocuğun sağlığı tehlikede!

    Beyaz Saray’dan hâlâ “cak, cek”

    Netanyahu, Aralık'ta ifade verecek

    Mülâkat mağduru öğretmenler eylem yaptı

    Asgari ücret maratonu başlıyor

    Almanya: İnsani yardım için sınır kapıları açılsın

    Yanlış yönetimin bedelini halk ödüyor

    Dünyayı zor günler bekliyor

    Güleçyüz’ün duruşması 19 Aralık’ta

    Vatandaş borç batağında - Kredi kartı borç artışı yüzde 200'e ulaştı

    Hamas İslâm dünyasına seslendi

    Trump’tan Biden’a ateşkes uyarısı

    Gazze'de enkaz altındaki yaralılar kurtarılamadığı için ölüyor

    Ekim dönemi başladı, çiftçi endişeli

    Allah yalnızca iki cinsiyet yarattı

    2024 en sıcak yıl olabilir

    Gazze'de benzeri görülmemiş bir soykırım yaşanıyor

    Putin ile Trump görüştü haberlerine Rusya'dan yalanlama geldi

    Özer hakkında yeni soruşturma

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Zulüm devam etmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Kılarsak beşi, kurtarabilir miyiz başı!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi amaç mı, araç mı?
    İbrahim Aktaşcı

    Ahmet Bey’in ceketi
    Ahmet BATTAL

    Merhamet nasihatinde parantez içi
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Gerçeklerin “teklîf sırrı” örtüsü-2
    Genel

    Güleçyüz’ün duruşması 19 Aralık’ta

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.