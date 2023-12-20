"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Her bir günah, kalp ve ruhumuza yaralar açar

Risale-i Nur'dan
20 Aralık 2023, Çarşamba
Birinci Nükte

Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın zâhirî yara hastalıklarının mukabili, bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyub’dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar.

Hazret-i Eyyub Aleyhisselâmın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münâcât-ı Eyyubiyeye, o Hazret’ten bin defa daha ziyade muhtacız.

Bahusus, nasıl ki o Hazret’in yaralarından neş’et eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de, bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hâsıl olan vesveseler, şüpheler –neuzü billâh– mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip, zikirden nefretkârâne uzaklaştırarak susturuyorlar.

Evet, günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor.

Meselâ utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılâından çok hicab ettiği zaman, melâike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkâr etmek arzu ediyor.

Hem meselâ Cehennem azabını intâc eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla Cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe, Cehennemin inkârına cesaret veriyor.

Hem meselâ farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir amirinden küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed’in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik, büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki: “Keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasa idi!” Ve bu arzudan, bir manevî adavet-i İlâhiyeyi işmam eden bir inkâr arzusu uyanır. Bir şüphe, vücud-u İlâhiyeye dair kalbe gelse, kat’î bir delil gibi ona yapışmaya meyleder; büyük bir helâket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkâr vasıtasıyla, gayet cüz’î bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkârda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevî sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabul eder.

Ve hakeza, bu üç misale kıyas edilsin ki, “Bel râne alâ kulûbihim”1 sırrı anlaşılsın.

Dipnot:

1- Kalplerini karartmıştır. (Mutaffifîn Suresi: 14.) [Ayetin tamamının meali ise şöyledir: “Doğrusu onların kazandıkları günahlar, birike birike kalplerini kaplayıp karartmıştır.”]

Lem’alar, Birinci Lem’a, s. 21

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

adavet-i İlâhiye: Allah’a karşı düşmanlık.

bâtınî: görünmeyen, gizli.

bâtın-ı kalp: kalbin içi, manevî tarafı.

ıttılâ: öğrenme, bilme.

intâc etme: netice verme, sonuç verme.

işmam etmek: hissettirmek, duyurmak.

mahall-i iman: imanın bulunduğu yer, kalp.

neuzü billâh: Allah korusun, Allah’a sığınırız.

vazife-i ubudiyet: kulluk görevi.

zâhirî: görünen, görünürdeki.

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasında İstanbulspor sahadan çekildi

    Restoran, kafe ve pastanelere fiyat listesi zorunluluğu geldi

    Çin’de 6,2 büyüklüğünde deprem: En az 118 ölü

    Firmalar depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyor

    Çocukların günü yollarda geçiyor

    İsrail 53 bin ton bomba kullandı

    AİHM’den bin dosya daha

    İşgalci siyonistlere yaptırım uygulansın

    Dört kişiden üçü kayyıma karşı

    Benzinde indirim kısa sürdü

    Asgari ücret kiraya ve ekmeğe gidiyor

    Milyonlar Meclis’ten umut bekliyor, ama ses yok

    İsraf tamgaz devam ediyor

    İsrail camide namaz kılanlara saldırdı

    Sisi yüzde 89.6 oyla 3. kez cumhurbaşkanı seçildi

    Üretmeliyiz, sofralarımızda yerli malı tüketmeliyiz

    İnkârcılığın bu kadarına da pes

    Nasıl suç ülkesi yapıldık?

    İsrail bir kez daha Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye İsrail’e neden soykırım davası açmıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ben dindar bir Müslümanım” diyenler ne bekliyorsunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Her bir günah, kalp ve ruhumuza yaralar açar
    Abdil YILDIRIM

    Yıldızlar yalnız değildir
    Süleyman KÖSMENE

    On Altıncı Söz’de güneş misali
    Faruk ÇAKIR

    Susanlar da sorumludur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    İsrail’le ticaret dezenformasyonu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Neye ‘evet’ dediğimizin farkında mıyız? (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.