Müstebit hükûmetler inkıraza mahkûm

Suâl: “Şu Meşrutiyet, büyüklerimizi, beylerimizi kırdı; fakat bazıları da müstehak idi. Hem de, maddeten bir şey görmeden yalnız Meşrutiyetin namını işitmekle, kendi kendilerine düştüler. Bunun hikmeti nedir?”

Cevap: Manen her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. Sizin ıstılahınızca, o zamanın makinesini çeviren bir ağa lâzımdır. İşte zaman-ı istibdadın hâkim-i manevîsi kuvvet idi; kimin kılıcı keskin, kalbi kàsî olsa idi, yükselirdi. Fakat zaman-ı Meşrutiyetin zembereği, ruhu, kuvveti, hâkimi, ağası haktır, akıldır, marifettir, kanundur, efkâr-ı âmmedir; kimin aklı keskin, kalbi parlak olursa, yalnız o yükselecektir. İlim yaşını aldıkça tezayüd, kuvvet ihtiyarlandıkça tenakus ettiklerinden, kuvvete istinad eden Kurûn-u Vustâ hükûmetleri inkıraza mahkûm olup, asr-ı hâzır hükûmetleri ilme istinad ettiklerinden, Hızırvârî bir ömre mazhardırlar.

İşte ey Kürtler! Sizin bey ve ağa, hatta şeyhleriniz dahi eğer kuvvete istinad ile kılıçları keskin ise bizzarure düşeceklerdir; hem de müstehaktırlar. Eğer akla istinad ile cebir yerine muhabbeti istimal ve hissiyatı efkâra tâbi ise o düşmeyecek, belki yükselecektir.

Suâl: “Neden şu inkılâb-ı hükûmet, her şeyde bir inkılâb getirdi?”

Cevap: “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadırlar.” [Keşfü’l-Hafâ, 2:311] sırrınca, istibdat herkesin damarlarına sirayet etmişti, çok nam ve suretlerde kendini gösteriyordu, çok dam ve plânlar istimal ediyordu. Hatta benim gibi bir adam, ilmi vasıta edip tahakküm ediyor idi veyahut sehavet-i milliyeyi sû-i istimal ederdi. Veyahut şu şeyh gibi necabeti sebebiyle herkes onun hatırını tutarak –tutmakla mükellef bildiğinden– tahakküm ve istibdat ediyordu.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 165

LÛ­GAT­ÇE:

asr-ı hâzır: şimdiki asır.

efkâr-ı âmme: halkın düşüncesi ve fikirleri, kamuoyu.

inkıraz: sönme, son bulma, yıkılma.

istibdat: keyfî, baskıcı idare şekli, diktatörlük, despotluk.

kàsî: katı, duygusuz.

Kurûn-u Vustâ: Orta Çağ.

marifet: bilgi, hüner, ustalık.

Meşrutiyet: Osmanlılarda 1876 Anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasî döneme verilen ad.

müstebit: baskı uygulayan, tahakküm eden, zorba, despot, diktatör.

sehavet-i milliye: milletin cömertliği.

tenakus: noksanlaşma, azalma.

tezayüd: artma, çoğalma.

zaman-ı istibdat: istibdat zamanı, baskı dönemi.