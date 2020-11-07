"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir

Risale-i Nur'dan
07 Kasım 2020, Cumartesi
Eğer desen: “Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Hâlbuki şu dâr-ı dünyadaki musîbetler, beliyyeler, o hükmü cerh ediyor.”

Dördüncü Mebhas

Eğer desen: “Birinci Mebhasta ispat ettin ki, kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. O’ndan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Hâlbuki şu dâr-ı dünyadaki musîbetler, beliyyeler, o hükmü cerh ediyor.”

Elcevap: Ey şiddet-i şefkatten şedid bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım! Vücut hayr-ı mahz, adem şerr-i mahz olduğuna, bütün mehasin ve kemâlâtın vücuda rücuu ve bütün maasi ve mesâib ve nekàisin esası adem olduğu delildir.

Madem adem şerr-i mahzdır; ademe müncer olan veya ademi işmam eden hâlât dahi şerri tazammun eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahvâl-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor, mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddid keyfiyatı alıp matlub semeratı veriyor ve müteaddid tavırlara girip Vahib-i Hayat’ın nukuş-u esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattendir ki, zîhayatlara âlâm ve mesâib ve meşakkat ve beliyyat suretinde, bazı hâlât ârız olur ki; o hâlât ile hayatlarına envâr-ı vücut teceddüd edip zulümat-ı adem tebaud ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükûnet, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvâlde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet, yeknesaklık içinde hiçe iner.

Elhâsıl: Madem hayat Esma-i Hüsnâ’nın nukuşunu gösterir; hayatın başına gelen her şey hasendir. Meselâ, gayet zengin, nihayet derecede sanatkâr ve çok sanatlarda mahir bir zat, âsâr-ı sanatını, hem kıymettar servetini göstermek için âdi bir miskin adamı, modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil, bir saatte murassa, musanna, yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder; hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zata dese, “Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun” demeye hak kazanabilir mi? “Merhametsizlik, insafsızlık ettin” diyebilir mi?

İşte onun gibi, Sâni-i Zülcelâl, Fâtır-ı Bîmisal, zîhayata göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-i Hüsnâ’nın nakışlarını göstermek için çok hâlât içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musîbetler nev’inde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkâmını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latîf güzellikler vardır.

Sözler, Yirmi Altıncı Söz, s. 534

LÛ­GAT­ÇE:

adem: Yokluk, hiçlik.

âlâm: Elemler, kederler.

âsâr-ı sanat: Sanat eserleri.

beliyye: Felâket, musîbet.

cerh: Bir iddiayı, bir fikri çürütme.

envâr-ı vücut: Varlık nurları.

hayr-ı mahz: Mutlak hayır, hayrın tâ kendisi.

işmam: Hissettirme.

maasi: Asilikler, isyanlar.

mesaib: Musîbetler.

mehasin: Güzellikler, iyilikler.

murassa: Kıymetli taşlarla, sırmalarla süslenmiş.

müncer olan: Dayanan; sürüklenen, götüren.

mütebayin: Birbirine zıt, birbirinden ayrı.

nekàis: Noksanlıklar.

rücu: Dönme, yönelme.

şerr-i mahz: Tam bir kötülük, çirkinlik.

tazammun: İhtiva etme, içinde bulundurma.

tebaud: Uzaklaşma.

zulümat-ı adem: Yokluk ve hiçlik karanlıkları.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük risk 'gecekondu apartmanlar'

    Çiftçi tarladan çıkıyor

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor

    İzmir'de vefat edenler için Güney Afrika'da gıyabi cenaze namazı kılındı

    ABD'de gözler 6 kritik eyalette

    ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

    Gazze'den acil yardım çağrısı

    Türkiye'de 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    'Orantısız cezalar esnafı çok zorluyor'

    AB, Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl daha uzatacak

    İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı

    Biden: Demokrasi sabır gerektirir

    Joe Biden, Pensilvanya'da öne geçti

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı

    Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

    Nijerya'da yaklaşık 10 milyon kişi açlık tehlikesi altında

    Uşak'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    ABD'de Demokratlar Georgia'da öne geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle son bulmuştur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Teröre ve İslamofobiye karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı
    Genel

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı
    Faruk ÇAKIR

    Neleri kaybettik?
    Genel

    Çiftçi tarladan çıkıyor
    Ahmet BATTAL

    “Sayı, başarı, sonuç” odaklı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir
    Yasemin YAŞAR

    BEŞ HARFLİLER

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.