"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Marksist kapitalistlerin dünya hâkimiyeti sevdası

Şükrü BULUT
03 Kasım 2025, Pazartesi
Marksist Neoliberalleri aldatan nokta, para ile her maksada ulaşılabileceği fikriydi.

Bu fikir insanlığın  tarihi kadar eskiydi… Bu fikir, insanın içine koyulan nefste ve enaniyette kaynağını bulmaktadır. Bu mesele üzerinde felsefecilerle kelâmcılar çalışıyorlar.

19. yüzyılda doğduğu halde, sonraki zamanların üzerinde ölümcül etkilere sahip olan materyalizm/Marksizm düşüncesi, sınıf savaşlarıyla ve ihtilâllerle sosyalizmi dünyanın başına geçirmeyi hedeflemişti. 1920’lerden sonra bir grup Marksist, anayapıdan ayrılarak (Enternasyonalciler bunu ihanet olarak görüyorlar) hürriyet ve kapital ile olan kavgalarını bitireceklerdi. İkinci Dünya Savaşı şartlarından fırsat bularak, “Neoliberal” kimliğiyle görüneceklerdi. Yayınlarımız arasında çıkan “Neoliberaller” çalışması, mevcut kaynakların en genişini teşkil ediyor.

Makalemizde, hürriyeti de bir tarafa bırakıp ekonomiyi ilâhlaştırarak global sermayeyi belli noktalarda ve kontrollerinde toplamak isteyen Neoliberallerin küresel ticareti ve finansı ele geçirme programlarından bahsedeceğiz. 

Sürecin tarihçesini, 1830’larda bankalara karşı demokrasi zaferini kazanan Andrew Jackson’ın Amerika’daki mücadelesiyle başlatanları biliyorsunuz. Bankacılığı dünya ticareti ve ekonomisi hususunda farz kabul eden materyalistler (“kapitalist Marksistler” de diyebiliriz); semavî dinlerle ve hayat tarzlarıyla savaşlarında, önce kapitali, sonra fıtratımızı ve nihayet hürriyeti programlarına ekleyeceklerdi. Kur’ân’ın anlaşılmasına çalışan kelamcılar da insandan başlıyorlardı. İnsan Allah’ın muhatabı ve yeryüzüne tayin ettiği halifesiydi.

Kapital üzerinden insanı duygularıyla/düşünceleriyle tahlile yönelen bir grup Marksist, insanın zaafları ve zayıf tarafları üzerinde çalışarak; onu psiko-sosyal cihetleriyle çözmeye çalıştı. Semavî inanışların zıddına, insanı bu cihetiyle tahribe yöneldi. Nefsini keşfettiği ve Yaratıcısının emirlerinin aksine hareket ettirebildiği sürece insanı, maddî arzuları istikametinde kullanabileceğini tespit eden bir kısım Marksistler; hürriyet perdesinde sefahati, ihtiyaç perdesinde israf-tüketimi, değişim perdesinde fıtratı tahribi ve müdafaa perdesinde ise zulmü ve istibdadı; ilmî kalıplarla Avrupa medeniyetine musallat ettiler.

Bu özellikler; Habil’den bu yana insanın hayvanî tarafını tamamlayan şeylerdi. Semavî dinler insanları hayvanlıktan kurtarırken, hayvaniyet cihetini de terbiye etmişlerdi. Neoliberalistler veya sosyal Marksistler veya tahribatçı sivil devrimciler, kapitali kutsallaştırıp ellerindeki imkânlarla dünyayı kapitalden ibaret gösterince de; para, bankacılık ve altın; insanî değerleri çiğneyerek üst basamağa yükseldi.

İman ile küfrün mücadelesi kadar eskiye dayanan insaniyet ile kapital savaşı, medeniyetin harikalarıyla derinleşerek; anlaşılması zor, girift hale geldi. İnsaniyet içinde, paraya ulaşma ölçeğinde akıllılar ve onlara tâbi sınıflar ortaya çıktılar. Yani para hakkında söz sahibi olanlar, zengin-fakir sınıfının yerlerini belirlediler. Materyalistler/Marksistler Amerika ve Avrupa’daki bir kısım eğitim müesseseleri ve oralardan mezunlarıyla oluşturdukları enstitülerle; insanları “efendiler” ve “onlara çalışanlar” olarak sınıflara ayırmış oldular. Önce emeği, sonra da insanlığı çaldılar.

Kur’ân, Yahudîleri tanımlarken; onların kapitale düşkünlüğünü, idarelere ve ihtilâllere karıştığını ve neticede daima katl ü tenkile duçar olup zillete mahkûm olduğunu ifade ediyor. Paranın hikâyesini işitenler, ekseri “kahramanlar”ının Yahudî olduğunu da bilirler. Yani dünya ticaretini, deha derecesindeki zekâlarıyla, ancak bir kısım insanların anlayabileceği düzeyde sistemleştirdiklerinden, bu pazarda kazanmanın ancak onların müsaadesiyle olduğunu ve dünya bankacılık sisteminin de onların uhdesinde olduğunu herkes biliyor. 

Şu hususu da belirtmeliyiz: Bankacılığın babası olan Rothschild’in Frankfurtlu bir Aşkenaz olması ve günümüz kapitalini globalde takip ve kontrol etmeye çalışanların da Aşkenazlardan oluşmaları, dünyanın mazlum Hıristiyanlarını ve Müslümanlarını Filistin meselesinde bir araya getiriyor.

Devam edelim, inşaallah.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor

    İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi öldü

    "Sudan’ı unutma!"

    Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

    Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Son 24 saatte 7 Filistinli daha şehit oldu!

    Sudanlı Bakan İshak: HDK, Faşir'de 2 günde 300 kadını öldürdü - "Bu, sistematik bir etnik temizliktir"

    Prematüre Cumhuriyet

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kirli hava çocukları hasta ediyor

    Dünya’nın gidişatı tehlikeli

    İsrail Lübnan'da bir araca İHA saldırısı düzenledi: 4 kişi öldü

    Kosova’daki başörtüsü yasağı skandalı sürüyor: Yasağa karşı açılan dava da reddedildi!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı
    Genel

    İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi öldü
    Genel

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor
    Genel

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti
    Genel

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli
    Genel

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!
    Genel

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.