"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ey talib-i hakikat! -1

Abdülbakî ÇİMİÇ
03 Kasım 2025, Pazartesi
“Bütün Sözler’de konuşan ben değilim. Belki, işârât-ı Kur’âniye namına hakikattir. Hakikat ise hak söyler, doğru konuşur.”1 İşte Bediüzzaman’ın hak ve hakikat için söylediği mühim sözler. Ayrıca Bediüzzaman kendi sözlerinin mihenge vurulmasını tavsiye eden bir müceddittir. Çünkü o bir hakikat kahramanı, hak ve hakikatin sarsılmaz bir müdafiidir.

Bediüzzaman, hakikate tâlib olanlara da şöyle sesleniyor: “Hakkı bulduktan sonra ehak için ihtilâfı çıkarma.”2 Hak bulunmuşsa, daha fazla hak aramaya kalkan muayyen olmayan bir hak arayışına girişmiş olur. Böylece bulduğu yeni hak ile de iktifa etmeyip ihtilâfa düşmüş olacak ve ilk bulduğu hakkı da kaybedecektir. Hâlbuki hakta sebat etmek bir mü’minin en mümeyyiz sıfatı olmalıdır. Bediüzzaman’ın ikazı şöyle devam eder: “Ey talib-i hakikat! [Ey hakikate talib, hakikati arayan adam!] Madem hakta ittifak, ehakta ihtilâftır. Bazan hak, ehaktan ehaktır. Hem de olur hasen, ahsenden ahsen.”3 Madem hak ve hakikate talibiz, o hâlde hakta ittifak etmek elzemdir. Yoksa daha fazla hak arayışı, ihtilâfa açılan yolun mukaddimesi olur. Böylece haktaki ittifak kaybolduğu gibi, yeni hak arayışları ihtilâfı netice verecektir. Bediüzzaman, insanda “Müyûlât muhtelife olduklarından, taraftarlık hissi, herşeye parmak vurmakla ihtilâfatla ihtilâl çıkarıldığından, hakîkat ise kaçıp gizlenirdi.”4 tespitini aktarır. Bu marazın çare-i yegânesi meşveretle bulunan hakta iktifâ etmektir.

Bilindiği üzere İslâmiyet, selm (barış) ve müsalemettir (emniyet ve güven içinde yaşamaktır); dâhilde nizâ ve husûmet istemez. Bunun içindir ki âlem-i İslâm’ın hayatı ittihattadır. Yani birlik ve beraberliktedir. Kalblerin maksatta ittifak etmesindedir. O hâlde ittihâd isteyen âlem-i İslâm’ın düsturu da şu olmalıdır: “‘Hüve’l-hakku’ [Sadece o haktır] yerine ‘hüve hakkun’ [o haktır] olmalı; ‘hüve’l-hasen’ [Sadece o iyidir] yerine ‘hüve’l-ahsen’ [O en iyidir] olmalı. Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli: ‘İşte bu haktır; başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir.’ dememeli: ‘Budur hak; başkaları battaldır. Yalnız benimkidir güzeli; başkaları yanlıştır, hem çirkindir.”5 

Görüldüğü üzere hakkımız ‘hüve hakkun’ veya ‘hüve’l-ahsen’ demektir. Yani ‘O haktır’ veya ‘O en güzelidir’ diyebiliriz. Mesleğimiz veya meşrebimiz için ‘O haktır’ veya ‘O en iyisidir’ demeye hakkımız vardır. Ancak ‘Hüve’l-hakku’ veya ‘hüve’l-hasen’ demeye hakkımız yoktur. Yani ‘Sadece o haktır’ veya ‘Sadece o iyidir’ demeye hakkımız yoktur. “Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, ‘Mesleğim haktır veya daha güzeldir’ demeye hakkın var. Fakat ‘Yalnız hak benim mesleğimdir’ demeye hakkın yoktur.”6  cümlesi bu manaları ifade ediyor. Çünkü mesleğini hak ve en iyi görmeyen o meslekte hizmet edemez. ‘O en iyidir’ diyen kişi, hakkı inhisar altına almış olmaz. Çünkü en iyinin altında iyi, daha iyi, az iyi gibi izafî dereceler vardır. Ancak ‘Sadece o iyidir’ denildiğinde bu dereceler ortadan kalkar ve inhisarcılık ortaya girer. Bu hâl, hakkı tekelci bir anlayışa hasretmektir. Bunun içindir ki “Yalnız hak benim mesleğimdir” demeye hakkımız yoktur. “’Rıza gözü, ayıplara karşı kördür. Kem göz ise kusurları araştırır”7 sırrınca, insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz, başkasının mesleğini butlan [batıllık] ile mahkûm edemez.”8 düsturunu nazardan kaçırmamak lâzımdır.

—Devamı var—

Dipnotlar:

1-Sözler, s.730 (2024)

2-Sözler, s.804 (2024)

3-Age, s.804

4-Muhakemat, s.47 (2017)

5-Sözler, s.804 (2024)

6-Mektubat, s.312 (2017)

7-Ali Mâverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, s.10

8-Mektubat, 2006, s. 447

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor

    İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi öldü

    "Sudan’ı unutma!"

    Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

    Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Son 24 saatte 7 Filistinli daha şehit oldu!

    Sudanlı Bakan İshak: HDK, Faşir'de 2 günde 300 kadını öldürdü - "Bu, sistematik bir etnik temizliktir"

    Prematüre Cumhuriyet

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kirli hava çocukları hasta ediyor

    Dünya’nın gidişatı tehlikeli

    İsrail Lübnan'da bir araca İHA saldırısı düzenledi: 4 kişi öldü

    Kosova’daki başörtüsü yasağı skandalı sürüyor: Yasağa karşı açılan dava da reddedildi!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı
    Genel

    İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi öldü
    Genel

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor
    Genel

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti
    Genel

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli
    Genel

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!
    Genel

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.