Temsilcilerimizle buluştuk

​Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen temsilcilerimizin değerli katılımlarıyla düzenlediğimiz Sonbahar 2025 Temsilciler Toplantısı, 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde yapıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı verimli istişare ve müzakerelere sahne oldu.

Bu mutad buluşmada, geride bıraktığımız altı aylık dönemin faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak analiz edildi ve gelecek altı aylık dönemin proje ve hedefleri masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, son 6 aylık dönemdeki Yönetim Kurulu faaliyetlerine dair neşriyat ağırlıklı olarak ayrıntılı bilgi verdi.

Ardından, Denetim Kurulu raporları okunarak mevcut malî durumumuz hakkında temsilcilerimiz bilgilendirildi.

Toplantının devam eden bölümlerinde neşriyat, eğitim ve sosyal komisyon temsilcileri söz aldı.

Sunumda, yürüttükleri çalışmalara ve gelecek dönem planlamalarına ilişki yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Temsilcilerimiz de aşağıdaki konularda değerli fikirlerini, talep ve tekliflerini paylaştı:

* Vakıflık müessesesi ve eğitim merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi.

* Neşriyat hizmetleri ve özellikle çocuk kitapları alanındaki yenilikler.

* Yeni Asya YouTube TV kanalında; çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik program içeriklerinin arttırılması ve zenginleştirilmesi.

* Sosyal Komisyon’un, faaliyetlerini Risale-i Nur Enstitüsü ile daha koordineli bir şekilde yürütmesi gereği ifade edildi.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde düzenlenen mevlidler başta olmak üzere, kongre, panel, piknik gibi sosyal faaliyetlerin birlikte planlanması ve daha organize hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, geleceğimizin teminatı olan gençlere ve çocuklara yönelik aktivitelerin arttırılması ve bu alandaki planlamaların geciktirilmemesi gerektiği vurgulandı.

*

Diyarbakır'da Doğu/Güneydoğu paneli

Hafta sonunda Diyarbakır önemli bir faaliyete ev sahipliği yapacak. Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu başlığı altında düzenlenen panelde, yıllardır Türkiye'nin başını ağrıtan bir mesele, "Türk-Kürt kardeşliği" temasıyla masaya yatırılacak. Değerli akademisyen, siyaset adamı ve kanaat önderleri tarafından tebliğler sunulacak. Bu hassas meseleye Risale-i Nur ölçüleri ışığında çözüm aranacak. Cumartesi günü masa çalışmalarıyla başlayacak program, Pazar günü yapılacak panelle noktalanacak. Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Medya Grup, Köprü ve Yeni Vakfı işbirliğiyle düzenlenen panel Yeni Asya Youtube TV'den de naklen yayınlanacak.

*

​Fuar Takvimimiz yoğunluğunu koruyor

Yeni Asya Neşriyat olarak okuyucularımız ve tüm kitapseverlerle buluşmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında İzmir 6. Kitap Fuarı (17–26 Ekim) ve Konya Kitap Günlerinde (18-26 Ekim) okuyucularımızla bir araya geldik.

Kasım ayı sonuna kadar ise iki önemli fuarda daha yerimizi alacağız:

Şanlıurfa Kitap Fuarı (21–30 Kasım).

CNR 10. Mersin Fuarı (22-30 Kasım).

Temsilcilerimizden, kendi illerinde düzenlenecek kitap fuarlarını yakından takip ederek neşriyat birimimizle irtibata geçmelerini ve bu buluşmalara katkı sağlamalarını önemle rica ediyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.