"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Temsilcilerimizle buluştuk

Yeni Asya'dan Size
03 Kasım 2025, Pazartesi
​Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen temsilcilerimizin değerli katılımlarıyla düzenlediğimiz Sonbahar 2025 Temsilciler Toplantısı, 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde yapıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı verimli istişare ve müzakerelere sahne oldu.

Bu mutad buluşmada, geride bıraktığımız altı aylık dönemin faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alınarak analiz edildi ve gelecek altı aylık dönemin proje ve hedefleri masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, son 6 aylık dönemdeki Yönetim Kurulu faaliyetlerine dair neşriyat ağırlıklı olarak ayrıntılı bilgi verdi.

Ardından, Denetim Kurulu raporları okunarak mevcut malî durumumuz hakkında temsilcilerimiz bilgilendirildi.

Toplantının devam eden bölümlerinde neşriyat, eğitim ve sosyal komisyon temsilcileri söz aldı.

Sunumda, yürüttükleri çalışmalara ve gelecek dönem planlamalarına ilişki yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Temsilcilerimiz de aşağıdaki konularda değerli fikirlerini, talep ve tekliflerini paylaştı:

* Vakıflık müessesesi ve eğitim merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi.

* Neşriyat hizmetleri ve özellikle çocuk kitapları alanındaki yenilikler.

* Yeni Asya YouTube TV kanalında; çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik program içeriklerinin arttırılması ve zenginleştirilmesi.

* Sosyal Komisyon’un, faaliyetlerini Risale-i Nur Enstitüsü ile daha koordineli bir şekilde yürütmesi gereği ifade edildi.

Bu çerçevede, Türkiye genelinde düzenlenen mevlidler başta olmak üzere, kongre, panel, piknik gibi sosyal faaliyetlerin birlikte planlanması ve daha organize hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, geleceğimizin teminatı olan gençlere ve çocuklara yönelik aktivitelerin arttırılması ve bu alandaki planlamaların geciktirilmemesi gerektiği vurgulandı.

*

Diyarbakır'da Doğu/Güneydoğu paneli

Hafta sonunda Diyarbakır önemli bir faaliyete ev sahipliği yapacak. Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu başlığı altında düzenlenen panelde, yıllardır Türkiye'nin başını ağrıtan bir mesele, "Türk-Kürt kardeşliği" temasıyla masaya yatırılacak. Değerli akademisyen, siyaset adamı ve kanaat önderleri tarafından tebliğler sunulacak. Bu hassas meseleye Risale-i Nur ölçüleri ışığında çözüm aranacak. Cumartesi günü masa çalışmalarıyla başlayacak program, Pazar günü yapılacak panelle noktalanacak. Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Medya Grup, Köprü ve Yeni Vakfı işbirliğiyle düzenlenen panel Yeni Asya Youtube TV'den de naklen yayınlanacak.

*

​Fuar Takvimimiz yoğunluğunu koruyor

Yeni Asya Neşriyat olarak okuyucularımız ve tüm kitapseverlerle buluşmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında İzmir 6. Kitap Fuarı (17–26 Ekim) ve Konya Kitap Günlerinde (18-26 Ekim) okuyucularımızla bir araya geldik.

Kasım ayı sonuna kadar ise iki önemli fuarda daha yerimizi alacağız:

Şanlıurfa Kitap Fuarı (21–30 Kasım).

CNR 10. Mersin Fuarı (22-30 Kasım).

Temsilcilerimizden, kendi illerinde düzenlenecek kitap fuarlarını yakından takip ederek neşriyat birimimizle irtibata geçmelerini ve bu buluşmalara katkı sağlamalarını önemle rica ediyoruz.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor

    İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi öldü

    "Sudan’ı unutma!"

    Haftanın kazananı Fenerbahçe oldu

    Türkiye-Ermenistan sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    İsrail, Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Son 24 saatte 7 Filistinli daha şehit oldu!

    Sudanlı Bakan İshak: HDK, Faşir'de 2 günde 300 kadını öldürdü - "Bu, sistematik bir etnik temizliktir"

    Prematüre Cumhuriyet

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

    Kirli hava çocukları hasta ediyor

    Dünya’nın gidişatı tehlikeli

    İsrail Lübnan'da bir araca İHA saldırısı düzenledi: 4 kişi öldü

    Kosova’daki başörtüsü yasağı skandalı sürüyor: Yasağa karşı açılan dava da reddedildi!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suriyeli köylüler İsrail devriyesini taşlayarak çıkardı
    Genel

    İtalyan Alpleri'nde çığ düştü: 5 kişi öldü
    Genel

    Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Sındırgı, günlük hayata dönmeye çalışıyor
    Genel

    Afganistan'ın kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem
    Genel

    Trump, Nijerya'yı da tehdit etti
    Genel

    Mısır: İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği tepelerden tamamen çekilmeli
    Genel

    Balfour zulmü: Malı olmayandan (İngiltere), hakkı olmayana (İsrail) verilen tarihi bir suç!
    Genel

    Belçika: Askeri hava üssünde tespit edilen dronlar casusluk amacıyla geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.