"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Peygamberimizin(asm) Kur’ân’dan sonra en büyük mu’cizesi

Risale-i Nur'dan
13 Şubat 2026, Cuma
On Yedinci İşaret

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Kur’ân’dan sonra en büyük mu’cizesi, kendi zatıdır. Yani onda içtima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna, dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazret-i Ali, mükerreren diyordu: “Harbin dehşetlendiği vakit, biz Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın arkasına iltica edip tahassun ediyorduk.” Ve hakeza, bütün ahlâk-ı hamîdede en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malikti. Şu mu’cize-i ekberi, Allâme-i Mağrib Kadı İyaz’ın Şifa-i Şerif’ine havale ediyoruz. Elhak, o zat, o mu’cize-i ahlâk-ı hamîdeyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir.

Hem pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir mu’cize-i Ahmediye (asm), Şeriat-ı Kübrasıdır ki ne misli gelmiş ve ne de gelecek. Şu mu’cize-i a’zamın bir derece beyanını, bütün yazdığımız otuz üç Söz ve otuz üç Mektub’a ve otuz bir Lem’a’ya ve on üç Şuâ’ya havale ediyoruz.

Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın mütevatir ve kat’î bir mu’cize-i kübrası, şakk-ı kamerdir. Evet, şu inşikak-ı kamer, çok tariklerle mütevatir bir surette, İbni Mes’ud, İbni Abbas, İbni Ömer, İmam-ı Ali, Enes, Huzeyfe gibi pek çok eâzım-ı Sahabeden müteaddit tariklerle haber verilmekle beraber, nass-ı Kur’ân’la, “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. (Kamer Suresi: 1)” ayeti, o mu’cize-i kübrayı âleme ilân etmiştir. O zamanın inatçı Kureyş müşrikleri, şu ayetin verdiği habere karşı inkâr ile mukabele etmemişler, belki yalnız “Sihirdir” demişler. Demek, kâfirlerce dahi kamerin inşikakı kat’îdir. Şu mu’cize-i kübrayı, şakk-ı kamere dair yazdığımız Otuz Birinci Söz’e zeyil olan Şakk-ı Kamer Risalesine havale ederiz.

Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl ki arz ahalisine inşikak-ı kamer mu’cizesini göstermiş; öyle de, semavat ahalisine, Mi’rac mu’cize-i ekberini göstermiştir. İşte Mi’rac denilen şu mu’cize-i a’zamı, Otuz Birinci Söz olan Mi’rac Risalesine havale ederiz. Çünkü o risale, o mu’cize-i kübrayı, ne kadar nurânî ve âlî ve doğru olduğunu kat’î bürhanlarla, hatta mülhidlere karşı da ispat etmiştir.

Mektubat, s. 217

LUGATÇE:

ahlâk-ı âliye: yüksek ve üstün ahlâk.

ahlâk-ı hamîde: beğenilen ve övülen güzel ahlâk.

Allâme-i Mağrib: kuzeybatı Afrika’nın ve Endülüs’ün en büyük âlimi.

eâzım-ı Sahabe: Sahabelerin en büyükleri, ileri gelenleri.

inşikak-ı kamer: ayın yarılıp ikiye ayrılması.

mu’cize-i ekber: en büyük mu’cize.

musaddak: tasdik olunmuş, doğrulanmış.

mülhid: Allah’a ve dine inanmayan, dinsiz.

mütevatir: yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun naklettiği haber.

şakk-ı kamer: ayın ikiye bölünmesi.

şecaat: yiğitlik, cesurluk, korkusuzluk.

tahassun etmek: sığınmak.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturya ve Kanada İsrail’i kınadı

    İsviçre, "nüfusu 10 milyon ile sınırlama" önerisini oylayacak

    Çin Şanghay'da metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşak çöktü

    Kliçko: Kiev yoğun düşman saldırısı altında

    Japonya'daki şiddetli kış şartları sebebiyle 46 kişi öldü

    Arjantin'de protestolarda tansiyon yükseldi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
    📷

    Tatili, insanı ve kainatı okuyarak değerlendirdiler - Okuma programları imanî buluşmalara vesile oldu

    Çıldır Gölü'nde suya batan traktör çıkarıldı

    Amasya’da biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenen 3 kişi öldü

    Trump: İlhaka karşıyım

    Erken seçim geliyor

    Sokağa inmeden siyaset olmaz

    İlhak girişimine kınama

    Kanada tarihindeki en ölümcül 2. okul saldırısı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    İsrailli gazeteci: 'Tel Aviv, son hamlesiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhak etti' - 'Filistinlilerin, Amerika'nın yerli halkı gibi unutulmalarından korkuyorum'

    Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?

    'Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır'

    ABD’li Senatör Graham’dan küstah açıklama: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

    Cezaevlerinin hâli perişan

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.