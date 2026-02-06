"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

Deprem emir ve hikmet-i İlâhî iledir

Risale-i Nur'dan
06 Şubat 2026, Cuma
Altıncı suâl:

Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehl-i gaflet işaa edip, âdeta tesadüfî ve tabiî ve maksatsız bir hâdise nazarıyla bakarlar. Bu hâdisenin manevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar; tâ ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır?

Elcevap: Dalâletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene elli milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler envâın bir tek nev’i olan, meselâ, sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kasd ve irade ve meşîet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lâkayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zîşuurun beşiği ve anası ve mercii ve hâmîsi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli ef’âl ve ahvâli, belki hiçbir şeyi, cüz’î olsun küllî olsun, irade ve ihtiyâr ve kasd-ı İlâhî haricinde olmaz. Fakat Kadîr-i Mutlak, hikmetinin muktezasıyla, zâhir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip, ateşlendiriyor.

Haydi madenî inkılâbât dahi olsa, yine emir ve hikmet-i İlâhî ile olur; başka olamaz. Meselâ, bir adam, bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasr-ı nazar edip, bîçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek, ne derece belâhet ve divaneliktir; aynen öyle de, Kadîr-i Zülcelâl’in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, ehl-i gaflet ve tuğyanı uyandırmak için “Ateşlendir!” diye olan emr-i Rabbanîyi unutmak ve tabiata sapmak, hamakatın en eşneidir.

Sözler, s. 200

LUGATÇE:

belâhet: ahmaklık, aptallık.

dalâlet: doğru yoldan ve gerçeklerden ayrılmak.

ef’âl: fiiller.

envâ’: türler.

esbab: sebepler.

eşne’: en kötü.

hâmî: himaye eden, koruyan.

iddihar: depolama, yerleştirme.

inkılâbât-ı madeniye: madenlerin değişmesi, dönüşmesi.

intibaha gelmek: uyanmak, hakikatin farkına varmak.

işaa: haber yayma, herkese duyurma.

küre-i arz: yer küre, dünya.

meşîet: dileme, irade; İlahî irade.

musahhar: emir dinleyen, itaat eden.

zelzele: deprem.

zîşuur: şuur sahibi, şuurlu.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan, Sisi’ye Togg hediye etti

    “Deprem vergileri nereye harcandı?

    Epstein belgelerine ilişkin Meclis’te çağrı: Kayıp çocuklarla ilgili komisyon kurulsun!

    Vatandaş erken seçim istiyor

    Uyuşturucu pandemisi

    Daha fazla geç kalınmasın

    Gannuşi’ye 20 yıl hapis

    Emekliler: Cevabımız sandıkta olacak

    Yardım tırları açıklanandan az

    AB: İsrail öldürmeyi bırakmalı

    10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    'İran'a, 'bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur' dedim'

    ''Putin, yalnızca Trump'tan korkuyor"

    "Futbolda bahis" iddianamesi hazırlandı

    Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı

    Guardiola: Binlerce masum insanın öldürülmesine karşı ayağa kalkıyorum

    ABD ile İran yarın Umman'da görüşecek

    Axios: Arap liderleri Beyaz Saray'a baskı yapınca müzakerelere yeniden dönüldü

    Japonya'da şiddetli kış: Son 20 günde 35 kişi öldü, 358 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.