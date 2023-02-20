"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Sizlere müjde! Ölüm yokluk değil

Risale-i Nur'dan
20 Şubat 2023, Pazartesi

ALTINCI KELİME

Yuhyî. Yani hayatı veren Odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de Odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine Odur.

Ve hayatın âlî gayeleri Ona aittir ve mühim neticeleri Ona bakar; yüzde doksan dokuz meyvesi Onundur.

İşte şu kelime, şöyle fânî ve âciz beşere nida eder, müjde verir ve der:

Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-ı Kayyum’a aittir. Masârif ve levazımatını O tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin; vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel fâideler verdiğini ve o sefine sahibi Zatın ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit, o sefinenin verdiği bütün netâic, bir cihetle senin defter-i a’mâline geçer, sana bir hayat-ı bâkiyeyi temin eder, seni ebedî ihya eder.

YEDİNCİ KELİME

Ve yümît. Yani mevti veren Odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder, fânî dünyadan yerini tebdil eder, külfet-i hizmetten âzâd eder. Yani hayat-ı fâniyeden, seni hayat-ı bâkiyeye alır.

İşte şu kelime, şöylece fânî cin ve inse bağırır, der ki:

Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil; belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.

Mektubat, s. 267-68

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

âlem-i berzah: kabir âlemi.

Fâil-i Hakîm-i Rahîm: her şeyi rahmet ve hikmetle yapan; Allah.

fenâ: son bulma, yok olma.

Hayy-ı Kayyum: ezelî ve ebedî hayat sahibi ve bütün varlıkları ayakta tutan, Allah.

ihzar etmek: hazırlamak.

in’idam: yok olma.

inkıraz: son bulma, yıkılma.

levazımat-ı hayat: hayat için gerekli olan ihtiyaç maddeleri.

masârif: masraflar.

mevt: ölüm, vefat.

netâic: neticeler, sonuçlar.

sefine-i vücut: vücut gemisi, insan bedeni.

tebdil-i mekân: yer değiştirme.

visal: ulaşma, kavuşma.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AFAD: 41 bin 20 kişi vefat etti

    MG’ler jeneratör olacak

    ABD'den İsrail'e: "Frene bas" - İsrail'den ABD'ye: "Kendi işine bak"

    Şehir Plancısı, Mimar ve Mühendislere yeni inşa edilecek tüm şehirlerde çok önemli görevler düşüyor

    Maddî-manevî yaraları hep birlikte saracağız

    "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına Baykar'dan 22 daireyle destek

    'Bağışların takipçisi olacağız'

    "Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

    AFAD: Hasarlı yapılara kısa süreliğine de olsa girmek, yapılardaki eşyaları almak kesinlikle yasaktır

    Barınma, tuvalet, su ihtiyacı hala çözüm bekliyor

    'Hangi mahalle bizim, tanıyamıyoruz'

    AFAD hazır değilmiş

    Bütün dünya seferber oldu

    Hem yer hem yapı denetlenmeli

    YÖK soruları cevapladı

    Nurdağı'ndan dron görüntüleri

    71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak

    TDV 1183 tır yardım malzemesiyle deprem bölgesine destek oldu

    "Yüzen otel"de ağırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Depremin mesajlarını görmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişen, değişmeyenlerin varlığından rahatsız
    Genel

    MG’ler jeneratör olacak
    Yeni Asya'dan Size

    Buruk yıldönümü
    M. Said ZEKİ

    Gogol’ün paltosu ve Yeni Asya - 1
    Mehmet KARA

    Seçimler ertelenemez!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Ahlaki yozlaşmaların sebepleri
    Ramazan Oruç

    Zelzele ve zelzele!
    Şükrü BULUT

    Prof. Alâeddin Başar veya Erzurumluların Alâeddin Ağabeyisi...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.