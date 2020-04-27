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27 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yâ Erhame’r-Râhimîn, ümmete imdat eyle!

Risale-i Nur'dan
27 Nisan 2020, Pazartesi
Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamü’r-Râhimîn bu Ramazan-ı Mübarekenin hürmetine, rahmeten li’l-âlemîn olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine rahmetiyle imdat eylesin, âmin. Âsâr-ı gadab-ı İlâhî olan âfât ve dalâletlerden muhafaza eylesin, âmin. Ve Risale-i Nur Şakirdlerini neşr-i envar-ı Kur’âniyede muvaffak eylesin, âmin.

Hizbü’l-A’zam-ı Kur’ânî’nin gelmesini iştiyakla bekliyoruz…

Sâniyen: Hafız Ali’nin mektubunda, kahraman Süleyman Rüşdü’nün gelmesini tebşir ediyoruz. Biz de ona, “Binler safalarla geldin” deyip ve üç cihetle onu ve masumlarını tebrik ediyoruz. Ve Hasan Âtıf’ın, Demirci Mehmet namını verdiği Bedevî kardeşimize yazdığı uzun mektubu buradaki kardeşlerimize ihlâs noktasında ehemmiyetli tesiri var. İhlâs Risalesinin sırrını ve düsturlarını yerleştirmeye çalışması, bizi çok mesrur eyledi. Cenab-ı Hak, onun gibi hâlis kardeşleri çoğaltsın. Ve Âtıf’ın o mektubunda Medrese-i Nuriyedeki kahramanlardan kıymettar bir iki yüksek ihtiyarın Risale-i Nur’a parlak irtibatları bizi sürur yaşıyla ağlattırdı.

Bu defa, evvelce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir tetimmesi olarak bu havalideki tehlikeli vaziyette bulunan gençlere bir ihtarname namında bir fıkra gönderiyoruz; tâ ki Risale-i Nur’un genç şakirdlerinin gittikleri istikamet ve iffet ve ittiba-ı Sünnet-i Seniyye gençlik noktasında ne kadar kıymettar bulunduğunu ve hakikî ve zevkli gençlik ise o tarzdaki bahtiyarların gençlikleri olduğunu bir kat daha ispat edip hakikî genç Türkler kimler olduğunu göstersin.

Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selâm ve duâ ederiz. Ve mübarek duâlarını bu mübarek Ramazan-ı Şerifte ve bire bin kazancı kazandıran eyyam ve leyâli-i mübarekede rica ediyoruz.

El-Bâkî Hüve’l-Bâkî

Kardeşiniz

Said Nursî

Kastamonu Lâhikası, Mektup No: 102, s. 162

LÛ­GAT­ÇE:

âfât: Afetler, büyük belâ ve musîbetler.

âsâr-ı gadab-ı İlâhî: Allah’ın gazabının belirtileri.

eyyam ve leyâli-i mübareke: Mübarek gün ve geceler.

Hizbü’l-A’zam-ı Kur’ânî: Risale-i Nur’un temelini teşkil eden ve tefsirinin yapıldığı Kur’ân âyetlerinin bir araya toplandığı eser.

ittiba-ı Sünnet-i Seniyye: Peygamber Efendimizin (asm) sünnetine uyma.

neşr-i envar-ı Kur’âniye: Kur’ân nurlarının yayılması, neşredilmesi.

rahmeten li’l-âlemîn: Bütün âlemler için rahmet.

tetimme: Bir konuyu veya eseri tamamlamak için eklenen kısım, ek.

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