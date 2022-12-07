Bediüzzaman Said Nursî iman savaşı verdi

20 ARALIK 2019'DA VEFAT EDEN BATI TRAKYA (TAYİN EDİLMİŞ) MÜFTÜSÜ MEÇO CEMALİ, 2012'DE YENİ ASYA’NIN SORULARINI CEVAPLANDIRMIŞ VE ŞÖYLE DEMİŞTİ: “RİSALE-İ NUR VESİLESİYLE İLİMLERİ KEŞFETTİK. BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİ, İMAN SAVAŞINI VERİYORDU.”

GİRİŞ:

Sayfamızda Faruk Çakır tarafından 2012 yılında yapılmış bir ropörtajı okuyacaksınız. Tekrar yayınlamamızın bir sebebi; hem Tarihçe-i Hayat’ın sonundaki fotoğrafta yer alan ve 20 Aralık 2019’da vefat etmiş, otuz üç yıl (Tayin edilmiş) Gümülcine Müftülüğü görevinde bulunmuş Hafız Cemali Meço’yu hatırlamak. Asıl sebebi ise, 5 Aralık 2022’de vefat eden Gümülcineli “Son Şahit” Hasan Müezzin’i yad etmek.

ÖN BİLGİ: SE­ÇİL­MİŞ VE TA­YİN E­DİL­MİŞ

Ba­tı Trak­ya’da bir se­çil­miş, bir de ta­yin e­dil­miş müf­tü gö­rev ya­pı­yor. Yu­na­nis­tan’ın ta­yin et­ti­ği müf­tü­nün ya­nın­da bir de hal­kın seç­ti­ği se­çil­miş müf­tü var. Zi­ya­re­ti­miz es­na­sın­da her i­ki müf­tü e­fen­di­yi de zi­ya­ret et­tik. Ta­yin e­dil­miş müf­tü Me­ço Ce­ma­li’yi zi­ya­retimiz esnasında Tür­ki­ye’den gel­di­ği­mi­zi i­fa­de et­tik. Bi­zi hoş bir şe­kil­de ka­bul et­ti ve bü­tün Tür­ki­ye’ye se­lâm­la­rı­nı gön­der­di. Me­ço Ce­ma­li, Ta­rih­çe-i Ha­yat′ta ya­yın­la­nan fo­toğ­ra­fın ori­ji­na­li­ni mu­ha­fa­za e­di­yor. Müf­tü Me­ço Ce­ma­li, ho­ca­sı Ha­fız A­li Re­şat E­fen­di’nin 400′den faz­la öğ­ren­ci ye­tiş­tir­di­ğin­den de bah­set­ti.

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Üs­tad Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî′nin ha­ya­tı­nı an­la­tan “Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî / Ta­rih­çe-i Ha­ya­tı” ad­lı e­se­rin en so­nun­da pek de a­lı­şık ol­ma­dı­ğı­mız bir fo­toğ­raf var. “Ri­sa­le-i Nur Tür­ki­ye′de ol­du­ğu gi­bi Av­ru­pa′da ve A­me­ri­ka′da da ya­yıl­mış ve bir­çok o­ku­yu­cu küt­le­si bul­muş­tur” re­sim al­tıy­la ve­ri­len fo­toğ­raf­ta, sa­rık­lı Kur′ân kur­su öğ­ren­ci­le­ri gö­rü­lü­yor. Ay­nı fo­toğ­ra­fın al­tın­da, “Tür­ki­ye′de neş­ro­lan Ri­sa­le-i Nur Kül­li­ya­tın­dan is­ti­fa­de e­de­rek Kur′ân nu­ru i­le nur­la­nan Av­ru­pa′da­ki Nur Ta­le­be­le­rin­den bir grup ho­ca­la­rıy­la bi­r a­ra­da” no­tu dü­şül­müş.

Bu­ra­da bah­se­di­len ho­ca, Ta­rih­çe-i Ha­yat′ta­ki son mek­tu­ba im­za a­tan Ha­fız A­li A­ğa­be­yi­miz­dir. Ta­biî bu Ha­fız A­li A­ğa­bey, Is­par­ta­lı Ha­fız A­li A­ğa­bey de­ğil. As­len Sam­sun Çar­şam­ba­lı ol­du­ğu­nu öğ­ren­di­ği­miz Ha­fız A­li Re­şad A­ğa­be­yi­miz. An­la­tıl­dı­ğı­na gö­re “150′lik­ler”den ka­bul e­dil­miş ve sür­gü­ne gön­de­ril­miş. (Vi­ki­pe­di­a′da­ki bil­gi­ye gö­re, “Yü­zel­li­lik­ler” Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti′nden Kur­tu­luş Sa­va­şı son­ra­sı sür­gün e­di­len ve “düş­man iş­bir­lik­çi­si” gö­rü­len, hep­si üst dü­zey ma­kam­lar­da ye­r a­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­na ve­ri­len i­sim­dir.)

U­zun yıl­lar Gü­mül­ci­ne′de ya­şa­yan Ha­fız A­li Re­şad A­ğa­be­yi­mi­zin Ri­sa­le-i Nur ve Üs­tad Be­di­üz­za­man i­le il­gi­li çok gü­zel şi­ir­le­ri de var. “Şi­ir­ler­le Be­di­üz­za­man” (Ne­sil, Mart 2003) al­bü­mün­de yer a­lan üç şi­i­rin ba­şın­da, “Av­ru­pa′da bu­lu­nan mü­him bir â­li­min man­zu­me­le­ri­dir” no­tu dü­şül­müş. An­cak şi­ir­le­rin so­nun­da “(Gü­mül­ci­ne­li) Ha­fız A­li” im­za­sı var. As­len Çar­şam­ba­lı o­lan Ha­fız A­li Re­şad, Gü­mül­ci­ne′de ya­şa­mak mec­bu­ri­ye­tin­de kal­dı­ğı i­çin Gü­mül­ci­ne­li o­la­rak bi­lin­miş her hal­de.

Bu ve­si­le i­le me­za­rı Gü­mül­ci­ne′de o­lan Ha­fız A­li Re­şad A­ğa­be­yin bir oğ­lu­nun S. A­ra­bis­tan′da ya­şa­dı­ğı­nı da öğ­ren­dik. Ho­ca­sın­dan si­ta­yiş­le bah­se­den ve Ta­rih­çe-i Ha­yat ad­lı e­se­rin so­nun­da­ki fo­toğ­raf­ta yer a­lan Gü­mül­ci­ne (ta­yin e­dil­miş) Müf­tü­sü Me­ço Ce­ma­li i­le hem Üs­tad′ı, hem de ho­ca­sı Ha­fız A­li Re­şad′ı ko­nuş­tuk:

Ri­sa­le-i Nur e­ser­le­riy­le na­sıl ta­nış­tı­nız, an­la­tır mı­sı­nız?

Ho­ca­mız, üs­ta­dı­mız, mer­hum Ha­fız A­li Re­şad, bi­ze Üs­tad Be­di­üz­za­man’ın ha­ya­tı­nı an­la­tan bir ki­tap ver­di. Bu ki­tap, mer­hum Eş­ref E­dip’in yaz­dı­ğı kü­çük ‘ta­rih­çe-i ha­yat’ i­di. Üs­tad’ı bu ve­si­le i­le o za­man­dan bu ya­na ta­nı­yo­ruz, e­ser­le­ri­ni o­ku­yo­ruz ve is­ti­fa­de e­di­yo­ruz.

Ha­ya­tı­mız bo­yun­ca Ri­sa­le-i Nur e­ser­le­ri­nin pek ço­ğu e­li­mi­ze geç­ti, o­ku­duk ve mü­ta­lâ­a et­tik. Mem­le­ke­ti­miz­de, Ba­tı Trak­ya’da baş­ka­ca da ar­ka­daş­lar var, on­lar da bu e­ser­le­ri o­ku­yor, mü­ta­lâ­a e­di­yor­lar. Biz Üs­tad Be­di­üz­za­man’la su­re­ta gö­rüş­me­dik, ta­nış­ma­dık; a­ma e­ser­le­ri va­sı­ta­sıy­la o­nu yıl­lar­dan be­ri ta­nı­yo­ruz.

Ay­rı­ca bir de Be­di­üz­za­man i­le il­gi­li be­ni çok et­kile­yen bir rü­yam var, o­nu da si­zin­le pay­laş­mak is­te­rim. Bun­dan 3 se­ne ön­ce (2009) ken­di ö­zel ta­le­be­le­rim­den Bi­rol (Ka­ra­ca­oğ­lan’lı) ya­nım­da, kü­çük bir ce­ma­at gör­düm kar­şı­da. U­zak­ta, 2 ya da 3 ka­dın da var. Bir grup ha­lin­de on­la­rı gör­düm. Bir çeş­me ba­şın­day­dı­lar. İç­le­rin­den bi­ri doğ­rul­du, bir bak­tım 40-45 yaş­la­rın­dan bir zat-ı şe­rif. Re­sim­ler­de gör­dü­ğüm gi­bi de­ğil. Ben, me­rak­la ve hay­ret­le bak­tım. Ve ba­na de­di­ler ki “Bu ge­len Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî Haz­ret­le­ri­dir.”

Ta­biî ben, o­na doğ­ru a­dım al­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum, o da ba­na doğ­ru gel­di. Göz gö­ze gel­dik. Ve ka­rış­tık, san­ki o be­nim i­çim­den ge­çip git­ti. Böy­le, i­ki ki­şi bir ol­du gi­bi bir hal ya­şan­dı. Son­ra he­men u­ya­nı­ver­dim. Ta­biî Al­lah’a se­na et­tim, şük­ret­tim. Bu ba­na, Al­lah’ın faz­lı ve ke­re­mi­dir. Böy­le bir rü­ya gör­düm. İm­kân­ ol­ma­dı­ğı i­çin dün­ya ha­ya­tın­da Üs­tad’la ta­nı­şa­ma­dık, gö­rü­şe­me­dik.

“O fo­toğ­ra­fın ori­ji­nal bir nüs­ha­sı ben­de de var”

Ta­rih­çe-i Ha­yat’ta yer a­lan bu fo­toğ­ra­fın hi­kâ­ye­si ne­dir? Siz de bu fo­toğ­raf­ta yer a­lı­yor­su­nuz her hal­de?

[“Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî/ Ta­rih­çe-i Ha­ya­tı” ad­lı e­se­rin son say­fa­sın­da “Tür­ki­ye’de neş­ro­lan Ra­sa­le-i Nur kül­li­ya­tın­dan is­ti­fa­de e­de­rek Kur’ân nu­ru i­le nur­la­nan Av­ru­pa’da­ki Nur Ta­le­be­le­rin­den bir grup, ho­ca­la­rıy­la bir a­ra­da” re­sim al­tı ya­zı­sıy­la ta­nı­tı­lan fo­toğ­raf bah­se­di­li­yor...]

O fo­toğ­ra­fın çe­kil­di­ği gü­nü de ha­tır­lı­yo­rum, o fo­toğ­ra­fın ori­ji­nal bir nüs­ha­sı ben­de de var. Ho­ca­mız Ha­fız A­li Re­şat bu fo­toğ­ra­fı çek­tir­miş­ti. Son­ra­dan Tür­ki­ye’ye gön­der­di­ği­ni de öğ­ren­dik. Bu fo­toğ­raf­ta, soldan i­kin­ci-ön­den i­kin­ci ki­şi be­nim...

Ri­sa­le-i Nur e­ser­le­ri­ni o­ku­du­ğu­nuzu söy­le­di­niz. Si­zi en çok han­gi yö­nü et­ki­le­di, ori­ji­nal bul­du­nuz?

Bu e­ser­ler, en baş­ta her me­se­le­nin ar­dın­da giz­le­nen hik­met­le­ri i­zah e­di­yor. Ri­sa­le-i Nur ve­si­le­siy­le i­lim­le­ri keş­fet­tik, Al­lah’ın iz­niy­le. Es­ki­den de bil­di­ği­miz gi­bi Be­di­üz­za­man Sa­id Nur­sî Haz­ret­le­ri, i­man sa­va­şı­nı ve­ri­yor­du. Biz de o­na gö­re, o­ra­dan al­dı­ğı­mız il­ham­la, bi­lim­le ön­ce ken­di nef­si­miz­de, a­i­le ef­ra­dı­mı­za, çev­re­de bu­lu­nan ar­ka­daş­la­ra e­li­miz­den gel­di­ği ka­dar ay­nı at­mos­fe­ri, ay­nı i­nan­cı, ay­nı bil­gi­yi öğ­ret­me­ye ça­lış­tık.

Ho­ca­nız Ha­fız A­li Re­şad, Üs­tad Be­di­üz­za­man’dan na­sıl bah­se­der­di?

Ha­fız A­li Re­şat Ho­ca­mız, Sam­sun’luy­du. Şöy­le an­la­tır­dı: Rüş­di­ye’dey­ken o gü­nün u­sulü­ne gö­re Üs­tad on­la­rın sı­nı­fı­na gir­miş. Bir tur at­mış sı­ra­lar a­ra­sın­da. Ve Ha­fız A­li Re­şad Ho­ca­mı­zın sır­tı­nı sı­vaz­la­mış. Sı­nıf­ta baş­ka kim­se­ye böy­le bir il­ti­fat et­me­di­ği hal­de o­nun sır­tı­nı sı­vaz­la­mış. Sı­nıf­ta bel­ki de 60-70 talebe var­mış. Üs­tad’ı bu şe­kil­de ta­nı­mış. A­ma Ha­fız A­li Re­şad Ho­ca­mı­zın şi­ir­le­ri­ne bak­tı­ğımız­da bü­yük an­lam­lar keş­fe­di­yo­ruz. Ta­le­be­siy­se, bü­yük ta­le­be­le­rin­den bi­ri­dir Ha­fız Re­şad. Fa­kat, o bi­zim had­di­miz de­ğil o­na öl­çü ver­mek. Ha­fız A­li Re­şad, hic­ret et­miş­ti. Me­zar ta­şın­da öy­le di­yor. İs­mi­ni koy­duk­tan son­ra, “Mi­nel mu­ha­ci­ri­ne fi se­bi­lil­lah.”

Ve öy­le gay­ret­ler gös­ter­di ki, ev yok, bark yok, tar­la yok­ken ha­ya­tı bo­yun­ca o­kut­tu­ğu ta­le­be­ler mu­al­lim de­re­ce­si­ne çık­mış­tır. Ken­di not def­te­rin­de­ki bil­gi­lere gö­re Ha­fız A­li Re­şad Ho­ca­mız bu şe­kil­de 400’ü aş­kın ta­le­be ye­tiş­tir­miş­tir.

(Bu röportajlar ilk olarak 19 Aralık 2012 tarihli Yeni Asya’da yayınlanmıştır.)

RÖPORTAJ: FARUK ÇAKIR