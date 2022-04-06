Kanaat ve iktisad insanı zilletten kurtarır

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Bu mübarek Ramazan’da iştirak-i a’mal düstur-u esasıyla, her bir has kardeşimizin kırk bin dili bulunan bir melaike hükmünde, kırk bin diller ile yani kardeşlerin adedince manevi dilleri ile ettikleri ve edecekleri dualar, rahmet-i İlahiye nezdinde makbul olmasını o lisanlar adedince, Cenab-ı Erhamürrahimin’den niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazanınızı tebrik ediyoruz. (Kastamonu Lahikası s. 94)

Alenen nakz-ı sıyamla Ramazanın hürmetini kıran bedbahtlara gelen o musibet, masumları da incitir. Fakat Risale-i Nur şakirdleri ve masumları, o musibeti lehlerine döndürüp, hayırlı bir riyazete kalbederler. Kanaat ve iktisadla karşılarlar. (Kastamonu Lahikası s. 194)

Risale-i Nur’un ekser hakikatleri, Ramazan’da ve tesbihatta zuhuru gibi; bu Hülasatü’l-Hülasa, aynen Ramazan’da ve tesbihatta zuhur etti. (Emirdağ Lahikası s. 94)